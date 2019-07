Livres, actualités : tout sur H. P. Lovecraft

En avril 2019, une équipe internationale de chercheurs a dévoilé des restes fossilisés d'un ancien parent du concombre de mer, découvert dans les eaux anglaises. Un ancêtre qui ressemble étrangement à l'un des monstres les plus craints de la fiction d'horreur : Cthulhu. EsaRiutta - Pixabay License Et pour preuve, la ressemblance était tellement frappante que les scientifiques de la revue Proceedings of the Royal Society B ont décidé de surnommer la créature : Sollasina cthulhu. Le petit monstre, muni de ses 45 tentacules, se cachait au fond des mers il y a...