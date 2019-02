Livres, actualités : tout sur J.R.R. Tolkien

Né le 3 janvier 1892 en Afrique Sud, J.R.R. Tolkien est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus importants écrivains de fantasy. Auteur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, il a créé autour de celle-ci tout un monde, des langues, une histoire, différents peuples et races, ainsi qu'une mythologie qui, tous, ont inspiré d'autres œuvres et créateurs.



Dans les années 1910, John Ronald Reuel Tolkien s'essaie à l'écriture avec des poèmes, qu'il rédige en s'inspirant de ses œuvres favorites. L'écriture en vers restera une habitude pour Tolkien, qui tente de rédiger de longs poèmes sur les mythes et légendes, notamment nordiques. C'est toutefois avec un récit à destination des enfants, Le Hobbit, publié en 1937, qu'il accède au succès et s'engage ainsi dans le développement de la Terre du Milieu.



Après cet essai transformé, Tolkien se remet à l'écriture du recueil Le Silmarillion, entrepris des années auparavant, avant de s'attaquer au Seigneur des Anneaux, qui deviendra son plus grand succès, aussi bien en terrain anglophone que dans le monde entier. Adapté au cinéma par Peter Jackson, le roman a accédé à un nouveau public, toujours plus friand d'aventures en Terre du Milieu... Tolkien est mort le 2 septembre 1973, à l'âge de 81 ans.



Photographie : la carte de la Terre du Milieu, où se déroule Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien

Elle nomme ses 90 animaux d'après des personnages du Seigneur des Anneaux Adri Rachelle rafle sans problème le titre de Seigneur des Animaux : cette jeune femme de 31 ans, résidente d'Atlanta, aux États-Unis, a adopté 90 animaux, de toutes tailles et de tous types. Et, pour trouver l'inspiration pour tous les nommer, elle est allée puiser dans un réservoir qui parait infini. L'œuvre de J.R.R. Tolkien, et ses centaines de personnages, lui permet de ne pas être à court. via Instagram « J'ai toujours aimé les animaux. Je pense que ça ne surprend personne que je vive de cette manière », explique Adri Rachelle. Et quelle vie, entourée...

Des chercheurs calculent la durée de vie d'un personnage de Game of Thrones Ce n'est pas parce qu'on est un chercheur de haut vol qu'on ne peut pas perdre son temps à regarder frénétiquement les épisodes d'une série à succès. Deux chercheurs ont publié dans la revue Injury Epidemiology les résultats d'une étude portant sur les personnages de Game of Thrones et sur leur durée de vie. Sans surprise, la mortalité est élevée pour les personnages de la série, avec 14 % de chances de mourir dans l'heure qui suit leur première apparition à l'écran... G.R.R. Martin, auteur des livres dont la série Game of Thrones est tirée, a une réputation...

Cette librairie fabrique et vend des cabanes à oiseaux littéraires Une librairie dans le Massachusetts a décidé de diversifier son offre pour attirer de nouveaux clients. Jaimee Leigh, libraire à la librairie Barrow, fabrique des « cadeaux à thème littéraire » originaux. L'enseigne propose des dessous de verre, des torchons, des boîtes de mouchoirs, des bougies ou encore des nichoirs, le tout fait main. La librairie Barrow a fait preuve de beaucoup d'imagination pour diversifier l’offre qu’elle proposait à ses clients. Elle confectionne de nouveaux produits, dont une gamme de cadeaux à thème littéraire. Jaimee Leigh,...

Des chercheurs effrayés par la qualité des textes de leur robot auteur Si elles paraissent encore maladroites et risibles, les intelligences artificielles apprennent vite. Trop vite, même, au point d'effrayer leurs créateurs. L'association à but non lucratif OpenAI a développé une intelligence artificielle capable de générer des textes à partir d'une phrase rédigée par un humain. Generative Pre-trained Transformer-2, ou GPT-2 de son petit nom, s'est révélée tellement douée que ses créateurs ont préféré conserver une partie de son mécanisme secret, afin d'éviter les dérives. (Javier Arce, CC BY-NC-ND 2.0) On connait l'appétit...

Un texte inédit de J.R.R. Tolkien bientôt publié Le professeur John M. Bowers publiera en septembre 2019 un ouvrage concernant une étude de J. R. R. Tolkien, inconnue du grand public. L'auteur du Seigneur des Anneaux (traduit de l'anglais par Daniel Lauzon pour l'édition Pocket) aurait en effet étudié en profondeur la littérature du célèbre poète anglais du XVe siècle, Geoffey Chaucer, connu pour son oeuvre Les Contes de Canterbury. (photo d'illustration, Herry Lawford, CC BY 2.0)) Selon le site de l'Oxford University Press, la future publication de John M. Bowers révélera l'histoire d'un livre inédit et...

Une carte pour la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon, avec des indices... La série tirée du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, financée par Amazon Prime, fait partie des projets les plus attendus et les plus enthousiasmants des prochains mois. Si la diffusion du projet est encore loin — certains évoquent 2021 —, Amazon commence à faire monter l'impatience. Et a mis en ligne une carte interactive : dénuée d'annotations, certes, mais avec quelques indices malgré tout... En s'offrant les droits d'adaptation de l'univers créé par J.R.R. Tolkien — ce qui ne comprend ni Le Seigneur des Anneaux à proprement parler, ni Le Hobbit —...

Betty Ballantine, pionnière du livre de poche aux États-Unis, est morte Betty Ballantine, qui fut l'une des premières éditrices à proposer des oeuvres au format poche aux États-Unis, autres que des « pulps », est décédée le 12 février dernier à l'âge de 99 ans, a indiqué sa petite-fille Katharyn Ballantine à l'Associated Press. Avec son époux, Ballantine a popularisé le format « paperback » aux États-Unis, l'équivalent de notre format de poche. Détail de la couverture d'un recueil de textes de Tolkien publié par Ballantine Books C'est avec les 500 $ reçus à l'occasion de leur mariage que Betty et Ian Ballantine importèrent...