Livres, actualités : tout sur James Baldwin

Faire parler le Paris Noir de James Baldwin, une ballade littéraire À l'occasion de la sortie du film Si Beale Street pouvait parler, dont le scénario est tiré d'un livre de James Baldwin, la société de distribution Mars Film s'associe au Paris Noir et au Collectif James Baldwin pour proposer une ballade dans Paris sur les traces de l'écrivain. Une marche inédite, dans le quartier Saint-Germain, pour revenir sur 10 années de l'existence de l'auteur afro-américain. Si Beale Street pouvait parler Dans le cadre des commémorations autour de l'écrivain James Baldwin (1924-1987), Mars Films, le Paris Noir et le Collectif James Baldwin...

Un recours déposé contre les travaux autour de la maison de James Baldwin Le feuilleton autour de la maison de l'écrivain James Baldwin, à Saint-Paul de Vence (Alpes-Maritimes), se poursuit. Après quelques mois de suspension de la construction d'une résidence immobilière autour de la bastide, les travaux avaient récemment repris, suite à un permis de construire modificatif finalement accordé par la mairie. Un recours devant le Tribunal administratif de Nice vient d'être déposé par trois voisins pour contester ce nouveau permis. La maison de Baldwin à Saint-Paul-de-Vence, en 2009 (OT Saint Paul de Vence, CC BY-SA 3.0) La société...

Saint-Paul-de-Vence : les travaux sur la maison de James Baldwin suspendus À Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), la maison de l'écrivain James Baldwin s'était retrouvée menacée par un projet de construction d'une résidence immobilière. L'authentique bastide provençale, dont deux ailes ont déjà été détruites, voyait ses jours comptés après un permis de démolir accordé au promoteur immobilier. Mais le permis de construire de ce dernier a été suspendu par la mairie de Saint-Paul-de-Vence. La maison de Baldwin à Saint-Paul-de-Vence, en 2009 (OT Saint Paul de Vence, CC BY-SA 3.0) La société immobilière Socris s'était lancée...

Si Beale Street pouvait parler, d'après James Baldwin : bande-annonce Après Moonlight (Oscar du Meilleur Film), le réalisateur Barry Jenkins a choisi d'adapter le roman de James Baldwin, Si Beale Street pouvait parler, au cinéma. Rendez-vous le 30 janvier prochain pour découvrir le résultat, avec Stephan James, KiKi Layne et Teyonah Parris à l'écran. Le réalisateur a lui-même adapté le roman Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) de James Baldwin, publié en 1974 et l'année suivante en France dans une traduction de Magali Berger chez Stock. Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish,...

Susan Sontag, un élément perturbateur pour le FBI L'auteure Susan Sontag, vers la fin des années 1960, a rejoint les rangs de la protestation contre la politique menée aux États-Unis : Vietnam, droits civiques, lutte contre le communisme... Autant d'engagements, par des actions et des écrits, qui lui ont rapidement valu une inscription dans les fichiers du FBI. Le directeur du Bureau d'investigation, J. Edgar Hoover, dirigeait alors toute son attention sur les intellectuels et les figures politiques... Première page du dossier de Sontag au FBI C'est au mois d'avril 1968 que le Federal Bureau of Investigation, ou FBI,...

Un premier trailer pour Si Beale Street pouvait parler, d'après James Baldwin Barry Jenkins, réalisateur de l'acclamé Moonlight, a jeté son dévolu sur un roman de James Baldwin pour son prochain film, Si Beale Street pouvait parler. Voici la première bande-annonce d'un film avec, à l'écran, Stephan James, KiKi Layne, Teyonah Parris. Le réalisateur a lui-même adapté le roman Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) de James Baldwin, publié en 1974 et l'année suivante en France dans une traduction de Magali Berger chez Stock. Le film n'a pas encore de date de sortie en France. Si Beale Street pouvait parler, elle...

Les adaptations de Pierre Lemaitre et James Ivory récompensées Les cérémonies des César et des Oscars du cinéma, respectivement organisées le vendredi 2 mars et le dimanche 4 mars, ont toutes deux salué des adaptations. Albert Dupontel a ainsi reçu le César de la meilleure adaptation pour Au revoir là-haut, d'après le roman de Pierre Lemaitre, tandis que James Ivory a obtenu l'Oscar du meilleur scénario pour Call me by your name, adaptation du livre d'André Aciman. Pierre Lemaitre lors de la cérémonie des Césars 2018 Ce vendredi 2 mars, la cérémonie des César organisée à Paris a vu le triomphe du film Au revoir...

Quand le FBI faisait la guerre aux libraires afro-américains À la fin des années 1960, le FBI se lance dans une surveillance de masse d'une catégorie de la population des États-Unis : les Afro-Américains. La lutte pour les droits civiques bat son plein, et l'agence gouvernementale voit d'un mauvais œil la multiplication des initiatives pour éveiller les consciences. À travers les formations politiques, bien sûr, mais aussi... les librairies. (J, CC BY 2.0) Dès le début de l'année 1968, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, invitait ses troupes à concentrer leur lutte contre l'émergence d'un « messie noir » comme...

Né le 2 août 1924 à Harlem, New York, James Baldwin est l'un des écrivains américains les plus importants du XXe siècle : engagé dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Baldwin a exploré la question dans Chronique d'un pays natal (1955) et La Prochaine Fois, le feu (1963). Élevé au sein d'une famille pauvre, à New York, Baldwin a lui-même eu affaire au racisme institutionnel, et fut notamment victime des préjugés de la police de la ville.Après un exil en France dès l'âge de 24 ans, James Baldwin écrit plus régulièrement et publie ses premiers livres, dont Go Tell It on the Mountain (1953), traduit en La Conversation en français, d'inspiration largement autobiographique. Auteur de romans, nouvelles, essais et poèmes, Baldwin est un auteur complet, qui signera également des pièces de théâtre.Baldwin a longtemps résidé en France, notamment à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes.Photographie : Don Barrett, CC BY-NC-ND 2.0