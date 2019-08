Livres, actualités : tout sur Jean d'Ormesson

Les lecteurs en parlent : les vacances sont finies, 15 livres pour se consoler CLASSEMENT – La première salve de la rentrée littéraire vient de faire son entrée en jeu, et déjà les livres sautent et virevoltent. Comme chaque semaine, ActuaLitté vous propose de retrouver les 15 livres qui agitent le Landerneau, top réalisé en partenariat avec Babelio. Loin de l’hécatombe que nous avions connue la semaine passée, le classement d’aujourd’hui semble presque un petit fleuve apaisé. Seuls cinq nouveaux titres prennent place, avec quelques découvertes prometteuses. Pour la première fois en revanche, une maison arrive à placer deux...

Les libraires du Furet du Nord dévoilent leur sélection pour la rentrée littéraire Les libraires du Furet du Nord ont constitué une sélection d'ouvrages « coups de cœur » à l'occasion de la rentrée littéraire 2019. 50 livres ont été retenus suite à un partage de critiques et de notations issues des lectures des libraires des 20 magasins et des membres du « Cercle des Lecteurs Furet », qui réunit des clients fidèles de l'enseigne. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) 50 romans ont été sélectionnés par les libraires et clients de l'enseigne, dont 43 romans français et 7 romans étrangers. Voici la sélection complète...

Prix du roman Fnac 2019 : les 30 ouvrages de la première sélection Aujourd’hui, la Fnac dévoile la sélection des 30 romans en compétition pour la 18e édition du Prix du Roman Fnac. Depuis la fin du printemps, le jury du Prix, composé de 400 libraires et 400 adhérents Fnac, lit et note les romans de la rentrée littéraire. Une liste d’une trentaine d’ouvrages est constituée à partir de leurs retours de lecture, composant ainsi la « sélection Prix du Roman Fnac ». Salon Fnac livre 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Résultant des choix des libraires et des grands lecteurs adhérents Fnac, cette liste est établie sans...

François Busnel : “Si je ne reçois que des inconnus, ça ne marchera pas” La Grande Librairie fait partie des dernières émissions littéraires du paysage audiovisuel français : à sa tête depuis sa création, François Busnel a rendu un hommage appuyé aux libraires lors des Rencontres nationales de la librairie, à Marseille, il y a quelques jours. Et répondu franchement aux questions sur la programmation de l'émission et des invités qui reviendraient un peu trop souvent, aux yeux de certains téléspectateurs... François Busnel, lors des Rencontres nationales de la librairie (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Invité à s'exprimer devant les...

Un Prix du roman historique nommé Napoléon Ier En cette année 2019 qui marque le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, l’association « Marque Ville Impériale » a décidé de valoriser la lecture publique en créant un Prix Littéraire : le Prix du Roman Historique Napoléon Ier. Le personnage de Napoléon est largement traité à travers le cinéma, la littérature, la musique ou même la peinture : nous pouvons, par exemple, dénombrer 700 films et 300 émissions de télévision consacrés au sujet. Le monde de l’édition recense également un nombre pléthorique d’ouvrages sur...

Editis rachète le groupe l'Archipel, éditeur aux 2500 ouvrages La date choisie pour annoncer l’entrée en négociations exclusives a quelque chose de symbolique : le Syndicat national de l’édition vient de dévoiler les données statistiques de l’année 2018 sur l’industrie du livre. Et la concentration qui sévit prend un nouveau tournant : le groupe Editis, filiale de Vivendi, entre en négociations exclusives avec le groupe l’Archipel. Pierre Conte et Jean-Daniel Belfond Il s’agit de l’acquisition de 100 % du capital pour la structure fondée en 1991, qui contient l’Archipel, Archipoche ainsi que Presses du...

L'écrivain Daniel Rondeau élu au 8e fauteuil de l'Académie Française Le 6 juin 2019, Daniel Rondeau a été élu à l'Académie française. Il prend place au 8e fauteuil, anciennement celui de Michel Déon, décédé en 2016. L'écrivain et ancien diplomate devient le 733e membre à revêtir l'habit vert et à se joindre aux Immortels. Il a été élu face aux autres candidats, dès le premier tour, avec 18 voix. Chris Hills — CC BY-SA 2.0 L’Académie française se compose de 40 membres, les Immortels, élus par leurs pairs. Elle rassemble des poètes, des romanciers, des philosophes, des historiens, des médecins,...

Julian Barnes est le lauréat 2019 du Prix Jean d'Ormesson Le 5 juin dernier, Julian Barnes a été récompensé du prix Jean d'Ormesson pour son roman La seule histoire paru aux éditions Mercure de France. Son ouvrage a été choisi par jury composé de douze personnes, parmi les 5 titres finalistes précédemment sélectionnés. Le Prix Jean d'Ormesson a été créé l'année dernière par la fille de celui-ci, Héloïse d'Ormesson, pour rendre hommage au célèbre journaliste et écrivain décédé en 2017. Pour cette deuxième édition, c'est l'auteur britannique Julian Barnes qui remporte le prix premier avec son...

Secrétaire général de l’UNESCO en 1950, il devient directeur général du Figaro en 1974, puis incarna plus tard l'Académie française en devenant un de ses membres. Journaliste, chroniqueur, écrivain, philosophe, acteur à l'occasion, il était devenu l'archétype de l'écrivain français conservateur et vif d'esprit.« Ce livre est un livre de souvenirs, on pourrait presque parler de mémoires, mais l’idée d’écrire des Mémoires me paraissait impossible. Je me disais que ce genre n’est pas très élevé dans la littérature, que les gens qui écrivent des Mémoires sont ceux qui n’ont plus rien à dire », expliquait-il alors qu'il venait de publier ce qui serait son dernier livre de son vivant.Photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0