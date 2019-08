Livres, actualités : tout sur Joyce Carol Oates

Les lecteurs en parlent : les vacances sont finies, 15 livres pour se consoler CLASSEMENT – La première salve de la rentrée littéraire vient de faire son entrée en jeu, et déjà les livres sautent et virevoltent. Comme chaque semaine, ActuaLitté vous propose de retrouver les 15 livres qui agitent le Landerneau, top réalisé en partenariat avec Babelio. Loin de l’hécatombe que nous avions connue la semaine passée, le classement d’aujourd’hui semble presque un petit fleuve apaisé. Seuls cinq nouveaux titres prennent place, avec quelques découvertes prometteuses. Pour la première fois en revanche, une maison arrive à placer deux...

Les lecteurs en parlent : 15 livres qui annoncent la fin des vacances... CLASSEMENT – C’est peu dire que la rentrée approche, et que les attentions convergent désormais ailleurs… Les romans de la rentrée continuent de se tailler une part de roi dans le top hebdomadaire que ActuaLitté vous présente, en partenariat avec Babelio. Cette semaine, ils sont 11 : 11 romans prévus pour cette rentrée littéraire, ou du moins dans la période, même s’ils ne figurent pas dans les listes officielles de la rentrée. De quoi montrer que les lecteurs restent attentifs à ce qui s’en vient, et prennent les devants. Attention, cela ne signifie...

Apprendre à écrire des nouvelles avec les conseils de Joyce Carol Oates Les cours en ligne se sont multipliés sur toute une variété de sujets, dont l'écriture : de plus en plus d'écrivains, aux États-Unis, mais aussi en France, se laissent convaincre par la possibilité de proposer des enseignements à distance. Dernière en date, l'Américaine Joyce Carol Oates, qui donnera des cours en partenariat avec la plateforme MasterClass, sur sa forme de prédilection, la nouvelle. Capture d'écran publicité Masterclass La plateforme MasterClass proposera son premier cours consacré à la nouvelle grâce aux enseignements d'une maitresse du genre,...

Les libraires du Furet du Nord dévoilent leur sélection pour la rentrée littéraire Les libraires du Furet du Nord ont constitué une sélection d'ouvrages « coups de cœur » à l'occasion de la rentrée littéraire 2019. 50 livres ont été retenus suite à un partage de critiques et de notations issues des lectures des libraires des 20 magasins et des membres du « Cercle des Lecteurs Furet », qui réunit des clients fidèles de l'enseigne. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) 50 romans ont été sélectionnés par les libraires et clients de l'enseigne, dont 43 romans français et 7 romans étrangers. Voici la sélection complète...

Les aides du CNL au monde du livre : 23,8 millions € en 2018 L’industrie du livre compte parmi les secteurs culturels les moins aidés par les subsides publics, faut-il le rappeler ? Oui : le Centre national du livre qui communique son rapport d’activité pointe qu’avec un budget de 27,9 millions €, et 23,8 millions € attribués au titre d’aides (subventions et prêts), il faut aussi de l’imagination pour faire tourner le monde littéraire. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Malgré une diminution des aides en valeur — 24,5 millions € en 2017 — le CNL est parvenu à octroyer plus de soutiens : 2266 en 2018 contre 2227...

Plein les poches : fracassés ou marginaux, ces suicidés de la société Rejetés par la société, ou délibérément en marge d’un monde trop saugrenu pour mériter leur attention, ils sont légion à avoir défriché les champs de l’écriture. Dans leur propre vie, suintant et ruisselant dans leurs textes, ils introduisent un décalage qu'on ne rattrape pas. Ou alors, à ses risques et périls. Cette semaine, dans Plein les poches, à l'image du Chat du Cheshire accueillant Alice au pays des Merveilles : « Bienvenue chez les fous. » ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Folie douce, folie tout de même. Et parce que, dans la hiérarchie des sentiments,...

Joyce Carol Oates, lauréate du prix de Jérusalem 2019 Depuis 1963, le Prix de Jérusalem est attribué tous les deux ans, dans le cadre du JIBF (Forum international du livre de Jérusalem) à un écrivain dont le travail exprime et promeut le mieux l'idée de « liberté de l'individu dans la société ». Le Prix de Jérusalem a plusieurs fois servi de tremplin pour les auteurs pour l'obtention du Prix Nobel de littérature. Ce fut le cas de Bertrand Russell, Octavio Paz, V.S. Naipaul, Mario Vargas Llosa et John Maxwell Coetzee. Joyce Carol Oates (SpokaneFocus - CC BY 2.0) Le prix de Jérusalem 2019 sera attribué cette année...

Nina Bouraoui, Maryse Condé et Édouard Louis en lice pour le Nobel alternatif La Nouvelle Académie suédoise, créée il y a quelques jours pour qu'un Prix Nobel de Littérature alternatif soit malgré tout remis en 2018 après l'annulation de la distinction officielle, a dévoilé la liste de ses auteurs et autrices nommés. 47 auteurs, en majorité de Suède et des États-Unis, mais aussi trois Français, Nina Bouraoui, Maryse Condé et Édouard Louis. (photo d'illustration, Adam Baker, CC BY 2.0) Le report du Prix Nobel de Littérature 2018 pour l'année 2019 a choqué un certain nombre de personnalités de la culture suédoise, qui ont...

Connue pour ses romans Blonde ou Les Chutes (traduits par Claude Seban, chez Stock et Philippe Rey), Joyce Carol Oates a également signé de nombreux recueils de nouvelles, depuis son premier livre publié, By the North Gate, en 1963, jusqu'à Night-Gaunts and Other Tales of Suspense, en 2018.Les livres de Joyce Carol Oates ont reçu de nombreuses récompenses, comme un National Book Award, le Prix Femina étranger ou encore le Prix Jérusalem en 2019.Photo : Oregon State University, CC BY-SA 2.0