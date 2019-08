Livres, actualités : tout sur Leonard de Vinci

Le Château de Chantilly renferme des collections exceptionnelles de peintures classiques et d’objets, mais aussi de livres rares et anciens qui témoignent de la bibliomanie du duc d’Aumale. Plusieurs espaces leur sont dédiés : le cabinet des livres, la bibliothèque du théâtre, la tour des Chartes et la salle de lecture. Visite en compagnie de Marie-Pierre Dion, conservateur général des bibliothèques et des archives, nommée en janvier 2019. © Gary Otte On est fasciné quand on entre pour la première fois dans le cabinet des livres, véritable écrin qui abrite...