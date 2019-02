Livres, actualités : tout sur Marc Levy

Les fins d’années encouragent les bilans et listes, Kobo by Fnac dégaine donc une série d’informations sur les habitudes de lecture numérique et audiolivres en France. On y retrouve tant les ouvrages qui ont été les plus vendeurs, que ceux qui ont été ouverts ET finis. Amusantes révélations. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Pour ce qui est des ebooks, voici les 10 livres qui ont été le plus vendus. De la littérature générale au polar noir, en passant par les comédies romantiques, bestsellers, prix littéraires, auteurs indépendants, on retrouve une certaine...