Livres, actualités : tout sur Marcel Proust

Si l’on savait déjà que l’auteur d’À la recherche du temps perdu avait dessiné la cathédrale d’Amiens, un autre croquis, tracé à la mine de plomb cette fois, vient d’être découvert. L’esquisse, actuellement exposée au Salon du Livre Rare et de l'Objet d'Art au Grand Palais, est aussi mise en vente, pour la modique somme de 25.000 €. Avis aux amateurs... Marcel Proust vers 1896, Le Salon de la Mappemonde CC BY ND 2.0 Le Salon du Livre Rare et de l'Objet d'Art a d’ores et déjà ouvert ses portes, et si vous y avez été faire un tour, vous avez...