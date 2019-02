Livres, actualités : tout sur Margaret Atwood

The Handmaid’s Tale, saison 3 : bande-annonce Le Superbowl, aux États-Unis, rassemble les amateurs de football américain, des millions de dollars, ainsi que les annonceurs les plus friands d'audience, qui courtisent les pages de publicité. Et c'est au milieu de tout ça que la bande-annonce de la saison 3 de The Handmaid’s Tale est diffusée : l'ambiance change, d'un coup... The Handmaid’s Tale, produit par Hulu, est bien entendu tiré du livre de Margaret Atwood, qui connaitra bientôt une suite. La bande-annonce diffusée lors du Superbowl est une référence à un spot de campagne de Ronald Reagan, le fameux « It’s...

L'art de raconter des histoires : Neil Gaiman professeur d'écriture à vos côtés Dans les domaines de la bande dessinée et du roman, l'écrivain britannique Neil Gaiman s'est taillé une solide réputation de conteur. Dans une série de cours pour la plateforme MasterClass, l'auteur d'American Gods propose d'accompagner ses élèves et de leur enseigner l'art délicat de l'écriture. 19 cours sont disponibles, ainsi qu'un avis personnalisé sur certains exercices. Capture d'écran YouTube « L'art de raconter des histoires » : tout un programme, aux côtés de Neil Gaiman. La plateforme MasterClass, qui s'est spécialisée dans la mise au point de...

Décès de l'éditrice et auteure Diana Athill Diana Athill est décédée le 23 janvier 2019 à Londres, à l'âge de 101 ans. Surtout connue pour sa collaboration avec des écrivains tels que Philip Roth, Margaret Atwood, Jean Rhys et Simone de Beauvoir, elle avait aussi marqué les esprits pour avoir remporté le Costa Book Awards en Grande-Bretagne et le National Book Critics Circle Award aux États-Unis pour Somewhere Towards the End en 2008, à l'âge de 91 ans. Diana Athill est née en 1917 à Kensington, à Londres, avant de grandir dans le comté anglais de Norfolk, à Ditchingham Hall. Elle a travaillé...

Les livres les plus prêtés de la plus grande bibliothèque du monde, en 2018 La fin de l'année appelle son lot de bilans en tous genres. La New York Public Library, plus grande bibliothèque du monde, ne déroge pas à la tradition depuis plusieurs années, et révèle aujourd'hui son classement des 10 ouvrages les plus empruntés de l'année 2018. Au total, plus de 20 millions de prêts ont été enregistrés sur les 12 derniers mois. (Jeffrey Zeldman, CC BY-NC-ND 2.0) Pour commencer, voici la liste complète, qui rassemble les prêts des versions imprimées et numériques, au sein des 92 lieux qui composent le réseau de la NYPL. ​​Manhattan...

Internet Archive, une “escroquerie” accusée de violation du droit d'auteur La plateforme Internet Archive hébergerait des documents dont la diffusion violerait le droit d’auteur. C’est ce que l’Uneq vient d’affirmer devant le Comité permanent du patrimoine canadien. Présente à Ottawa, l’organisation représentative des auteurs du Québec pointe de sérieux manquements. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Plateforme d’hébergement de documents relevant du domaine public, l’organisme à but non lucratif Internet Archive se fait taxer d’« escroquerie ». Basée à Presidio en Californie, ce site s’est donné pour mission d’archiver la...

Margaret Atwood publiera le sequel de “La servante écarlate” C’était l’auteure de l’année 2017, ce fut l’ouvrage révélation, grâce à son adaptation en série : Margaret Atwood poursuit sur sa lancée, et annonce un sequel à La servante écarlate. The Handmaid’s Tale sera donc suivi par The Testaments, qui se déroulera 15 ans plus tard. Trois personnages féminins raconteront la suite de l’histoire, dévoile l’auteure dans un message communiqué sur les réseaux. Cette nouvelle nous parvient après que l’adaptation réalisée par Hulu, sur deux saisons, prépare d’ores et déjà sa troisième année...

Régime d'écrivain : levé à 4 h du matin avec un smoothie aux épinards Depuis son Da Vinci Code, personne ne l’a oublié, que ce soit dans les librairies ou au cinéma. Dan Brown, toujours impeccable, a vendu plus de 250 millions d’exemplaires de ses romans, traduits en 56 langues. Et maintenant, il donne des cours d’écriture. Comme d’autres célébrités du livre, c’est avec MasterClass que Brown collabore – assurant cependant que ses émoluments sont reversés à une œuvre de bienfaisance. Le cours en ligne regroupe des gens comme James Patterson ou Margaret Atwood, pas vraiment des petits jeunes... Mais à 54...

Pour la première fois, La servante écarlate de Margaret Atwood traduit en arabe La première traduction en arabe du roman dystopique de Margaret Atwood, La servante écarlate, a été dévoilée à l'occasion de la dernière Foire internationale du livre de Charjah. La traduction, assurée par l'auteur saoudien Ahmed Al Ali, a été publiée par la maison d'édition Rewayat, filiale du groupe Kalimat, un des plus importants de l'industrie de l'édition émiratie. Capture d'écran La servante écarlate, roman publié en 1985 sous le titre original The Handmaid's Tale, a depuis été adapté en série par la plateforme de streaming Hulu, ce qui...

Née le 18 novembre 1939 à Ottawa, en Ontario, Margaret Atwood est l'une des auteures canadiennes les plus lues au monde : ces dernières années, son roman La Servante écarlate, qui dépeint une société dans laquelle les femmes sont asservies, a connu un regain de popularité en raison des menaces contemporaines à l'encontre des femmes, de leur liberté de disposer de leur corps et des nombreux cas de harcèlement et de domination sexuelle observés.Margaret Atwood a signé un très grand nombre de romans, la plupart très remarqués, dont Captive (1998) et C’est le cœur qui lâche en dernier (2017). En 2005, elle a aussi publié Le Dernier Homme, qui deviendra ensuite sa première saga littéraire, complétée par Le Temps du déluge (2012) et MaddAddam (2014).Auteure d'albums jeunesse, de recueils de nouvelles, de poèmes et d'essais, Atwood a vu La Servante écarlate adapté en série sur Hulu, et Captive en minisérie, par Netflix.Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0