Livres, actualités : tout sur Michel Houellebecq

Soumission de Houellebecq : le projet de série annulé, “plus d'actualité” Que s’est-il passé depuis janvier dernier pour Guillaume Nicloux ? L’annonce d’une adaptation d’un roman de Houellebecq était lancée, et chacun se frottait les mains. Mais tout cela est mis en suspens, sine die. Guillaume Nicloux et Michel Houellebecq - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Invité par Estivalitude, le réalisateur, qui va prochainement sortir Thalasso, avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu l’a dévoilé : Soumission, qui devait être son prochain projet, est mis en attente. Le roman, qui avait été piraté une dizaine de jours avant sa sortie, en...

Il était une seconde fois, une série de Guillaume Nicloux sur Arte Programme chargé pour le romancier et réalisateur Guillaume Nicloux : alors que son film Thalasso réunit Michel Houellebecq et Gérard Depardieu au cinéma, Arte diffusera prochainement une mini-série qu'il a écrite et réalisée, Il était une seconde fois. Bande-annonce. « Mais il ne s’agit pas d’une série traditionnelle... Cela m’amusait d’y intégrer certains artifices propres à ce format, en les détournant : par exemple, installer de la tension en fin d’épisode, et, dans le suivant, ne pas reprendre le récit là où on l’attend », explique Guillaume...

Depardieu et Houellebecq face à face dans Thalasso : bande-annonce Le réalisateur Guillaume Nicloux est en train de créer un Houellebecq Cinematic Universe, à l'instar du Marvel Cinematic Universe : Thalasso succède en effet à L'Enlèvement de Michel Houellebecq, qui mettait déjà en scène le romancier. Cette fois, il fait face à Gérard Depardieu pour Thalasso... Le film, en salles ce 21 août, suit un scénario écrit par Guillaume Nicloux lui-même, et qui fait suite à L'Enlèvement de Michel Houellebecq, inspiré par une « disparition » réelle de l'écrivain, qui avait affolé les médias en 2011... Cinq années ont passé...

Voir Petrograd et mourir (de faim) NOUVELLE ETRANGERE – Les Éditions Noir sur Blanc, dont la collection La bibliothèque de Dimitri est destinée à faire connaître la littérature des pays de l’Est dans le sillage de feu Vladimir Dimitrijević (fondateur des éditions suisses L’Âge d’Homme), ont exhumé L’Attrapeur de rats (1924), nouvelle sombre et énigmatique d’un auteur russe méconnu, Alexandre Grine. En réfléchissant à cette chronique pour vous, lecteurs et lectrices qui profitez de façon honteuse et déraisonnable de cette période d’évasion balnéaire pour vous imbiber de mauvaises...

“Il était une seconde fois”, retourner (dans) le temps, et retrouver l'amour Réalisée par Guillaume Nicloux, qui signe également le scénario avec Nathalie Leuthreau, Il était une seconde fois est une mini série qui sera diffusée à partir du 29 août sur Arte. L’histoire d’une autre chance donnée à un homme de retrouver celle qu’il aime, et a perdue. Après une rupture douloureuse, Vincent (Gaspard Ulliel) a l’opportunité de reconquérir Louise (Freya Mavor), son amour perdu en retournant dans le passé. Pour sa première série, Guillaume Nicloux s’approprie le motif du voyage dans le temps et raconte une quête amoureuse et...

Dans “Mélatonine”, Houellebecq devient héros malgré lui de la rentrée littéraire AVANT-PARUTION – Le plus adepte de l’Hyper Casino, parmi les prix Goncourt de ces dernières années, va se retrouver rhabillé pour l’hiver. Pascal Fioretto, reconnu pour ses pastiches et son amour de la blague potache, revient en librairie. Un roman, percutant comme une insomnie, profond comme une nuit sans Lune, sinistre comme un volet qui grince… mosaïque de Clément Mitéran - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Mélatonine, l’hormone du sommeil, abondamment sécrétée chez les hommes post-coït, est le dernier titre de Pascal Fioretto. « Tout a commencé dans un...

Un pays, un auteur : la nouvelle émission sur RFI pour un été littéraire Une série de quinze émissions présentée par la journaliste et auteure Catherine Fruchon-Toussaint sera diffusée cet été, sur la station de radio RFI du 5 juillet au 24 août, à 23h30 le vendredi, et à 15h30 le samedi. « Un pays, un auteur » abordera le thème de la littérature française à travers le monde, en recevant des auteurs d’œuvres francophones venant des quatre coins du globe. Luisella Planeta Leoni de Pixabay À l’heure estivale, où les frontières guident les voyages autant que les œuvres, et surtout à l’époque d’une langue française...

Un air de déjà vu : Houellebecq, Colette, Ferrante, la littérature au coeur de l'été sur Arte Du 7 juillet au 25 août 2019, tous les dimanches à 19 h 10, Arte diffusera une nouvelle émission culturelle, Un air de déjà vu. Le journaliste et producteur de radio Philippe Collin décryptera l’actualité culturelle de l’année écoulée sous forme de bilan. De manière non exhaustive, il tentera de dégager les temps forts, les événements qui ont fait date, les sorties marquantes et les grandes tendances. L’émission s’articulera en 8 épisodes de 30 min, répartis sur chaque dimanche durant la période estivale. Elle a été réalisée par Clément Léotard,...

Après La Possibilité d'une île, en 2005, il revient en fanfare pour La Carte et le Territoire, en 2010, qui lui vaudra un Prix Goncourt et une reconnaissance encore un peu plus grande. S'il publie toujours, parallèlement à ses romans, des romans et des recueils de poésie, son livre suivant, Soumission, publié en 2015, lance un vaste débat dans la société française : il y évoque la victoire aux élections présidentielles d'un candidat ouvertement musulman. Le roman est publié le 7 janvier 2015 par les éditions Flammarion, le jour même d'un attentat islamiste contre Charlie Hebdo, ce qui alimente un peu plus la polémique.Romancier, poète, Michel Houellebecq est également acteur, à l'occasion, dans des films de Gustave Kervern et Benoît Delépine et de Guillaume Nicloux.Photo : Mosaïque de Clément Mitéran (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)