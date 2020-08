Livres, actualités : tout sur Muriel Barbery

Depuis plus de 16 ans, L'Escale du livre fait découvrir la diversité de la littérature française et étrangère, graphique et jeunesse et celle de l’édition tant nationale qu’en région, au travers d'un festival littéraire et d'un salon du livre. L'édition 2019, dont le programme est en cours d'élaboration, s'annonce d'ores et déjà avec quelques invités prestigieux, de Florence Cestac à David Vann, en passant par Jean-Christophe Rufin... Avec plus de 130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, des débats, lectures, rencontres, expositions, ateliers,...