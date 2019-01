Livres, actualitÃ©s : tout sur Neil Gaiman

« Move over winter. The storm is coming » : Amazon n'y va pas par quatre chemins et profite de la fin proche de Game of Thrones pour mettre en avant la saison 2 de sa série American Gods. Les 8 nouveaux épisodes de la série tirée du livre de Neil Gaiman seront diffusés sur Prime Video à partir du 11 mars 2019. La suite des aventures d'Ombre, de Voyageur et des autres anciens dieux sera à retrouver très prochainement sur la chaine Starz, aux États-Unis, et sur Amazon Prime Video presque partout dans le monde. Le scénario de la série est bien sûr tiré du livre American...