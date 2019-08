Livres, actualités : tout sur Patrick Modiano

Une association de passionnés au service de la littérature : grâce à son statut, Passage(s) peut emprunter des chemins de traverse et proposer des textes qui se découvrent et s'apprécient sur le long terme. Loin des impératifs d'une édition sujette aux distractions du marché, le duo formé par Dominique Lanni et Nicolas Pien s'applique et s'implique dans la cause des œuvres et de leurs auteurs. Quelques ouvrages publiés par les éditions Passage(s) (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Il n'y a finalement rien d'étonnant à ce que Ngũgĩ wa Thiongʼo, l'une des plumes les...