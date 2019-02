Livres, actualités : tout sur Ray Bradbury

Blow Up, l'émission d'Arte consacrée à l'actualité du cinéma, rassemble quelques amateurs de science-fiction : à l'écran, donc, mais aussi dans les livres et notamment ceux de Ray Bradbury, qui a considérablement influencé le genre. En 2012, à la mort de Ray Bradbury, Blow Up avait donc réalisé un hommage en forme de mash-up de différents films : Mission to Mars, de Brian de Palma, Rencontres du Troisième Type et A.I. de Spielberg et Fahrenhait 451 de Truffaut... La présentation, hors-compétition, de Fahrenheit 451, nouvelle adaptation du classique de...