Livres, actualités : tout sur Stephen King

Et revoilà en majesté s’avancer le King, pour qui CBS All Access vient de dérouler le tapis rouge, jusqu’au pied du trône. Une série de 10 épisodes est annoncée, inspirée du roman The Stand ou Le Fléau en version française (traduction Jean-Pierre Quijano, chez JC Lattès en 1993). ozzthegod, CC BY SA 2.0 Et zou, une nouvelle fois, Stephen peut se sentir fier de ses horreurs. Le Fléau est une œuvre post-apocalyptique des plus impressionnantes – et probablement l’un des piliers dans la bibliographie kingienne. Des personnages hauts en couleur, une peste qui...