Livres, actualités : tout sur Toni Morrison

La Grande Librairie fera sa rentrée avec un hommage à Toni Morrison La grande librairie fait sa rentrée le mercredi 4 septembre à 20 h 50, avec un hommage rendu à Toni Morrison autrice américaine décédée le 6 août dernier. Christopher Drexel, domaine public Pour cette première émission de la rentrée, La Grande Librairie rendra hommage à la romancière américaine Toni Morrison, prix Nobel de Littérature. Ces dernières années, François Busnel l’avait rencontrée à plusieurs reprises, chez elle, à New York. Nous la retrouverons donc au cours de ces différents entretiens. Elle revient sur son parcours, ses passions, ses...

Les sorcières de la littérature : le nouveau livre de Taisia Kitaiskaia AVANT-PARUTION – Les sorcières de la littérature est une collaboration entre l’écrivaine et poétesse russo-américaine Taisia Kitaiskaia et l’illustratrice Katy Horan. Ce livre illustré fait (re) découvrir 30 grandes écrivaines, connues ou injustement tombées dans l’oubli, qui se sont battues pour écrire et ont marqué l’histoire de la littérature de leur empreinte maléfique... Le titre paraîtra le 6 novembre aux éditions Autrement (trad. Cécile Roche). Au moyen de portraits illustrés par Katy Horan et d’une biographie récréative écrite par la...

Morrison, Hilary Mantel­, Murakami : les livres de l'été de Barack Obama La tradition estivale instaurée par Barack Obama est de retour : chaque année, l'ancien président des États-Unis fait de sa page Facebook un club de lectures par lequel il met en avant quelques-uns des ouvrages qu'il a lus cet été. Si le décès de l'auteure américaine Toni Morrison a forcément guidé ses recommandations, il a gardé quelques surprises à découvrir... (World Travel & Tourism Council, CC BY 2.0) L'été et la fin de l'année venus, Barack Obama a pris l'habitude de partager ses lectures, pour susciter des découvertes ou des discussions sur sa page...

Hommage à Toni Morrison : “dérapage choquant” de la ministre du Travail Certains hommages ont des saveurs discutables : le décès de Toni Morrison a entraîné son lot de messages, de témoignages et d'hommages. Lecteurs, personnalités publiques, même Barack Obama a livré un texte évoquant un trésor national. En France, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sans probablement penser à mal, a provoqué un véritable tollé. Muriel Pénicaud - Jacques Paquier, CC BY 2.0 Dans l’idée d’apporter sa contribution aux multiples hommages rendus, Muriel Pénicaud s’est donc fendue d’un message, rapporte BFM : Hommage à une très...

Toni Morrison, cet “aspect essentiel de la réalité américaine” L’autrice américaine est morte le 6 août, atteinte d’une maladie qui l’aura rapidement emportée. Elle reste à ce jour la huitième femme et la seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. C’était il y a vingt-cinq ans. Christopher Drexel, domaine public À l’époque, l’Académie suédoise avait voulu récompenser celle qui « dans ses romans caractérisés par une force visionnaire et une grande puissance poétique, ressuscite un aspect essentiel de la réalité américaine ». Avec Entre vos mains, les éditions de...

L'auteure américaine Toni Morrison, Prix Nobel de littérature, est décédée À l'issue d'une courte maladie, l'auteure américaine Toni Morrison est décédée à l'âge de 88 ans, ont révélé sa famille et son éditeur Knopf Doubleday. Lauréate du Prix Nobel de littérature en 1993, elle reste à ce jour la seule seul auteure afro-américaine à avoir reçu cette récompense : parmi ses ouvrages les plus connus, signalons L'œil le plus bleu (traduit par Jean Guiloineau, 10/18) ou encore Jazz (traduit par Pierre Alien, Christian Bourgois). Toni Morrison, en 2008 (Angela Radulescu, CC BY-SA 2.0) Une immense voix de la littérature américaine...

Books by Women : Toni Morrison, Léa Bordier et Lois Lowry Avant une pause estivale amplement méritée, notre partenaire libraire Elsa livre une ultime fournée de ses lectures et recommandations, toujours avec ce prisme : des livres écrits par des femmes. Au retour des vacances, des nouveautés sont prévues, comme le podcast, pour varier le contenu de cette lettre. En attendant, régalez-vous avec les trois derniers livres de la saison ! Toni Morrison – Beloved États-Unis, près de Cincinnati, années 70. L’histoire se déroule dans le petit bourg de Bluestone Road, non loin d’un fleuve qui symbolisait jadis pour les...

Clément Ribes nommé éditeur chez Christian Bourgois Par un communiqué, la maison d'édition Christian Bourgois annonce la nomination de Clément Ribes au poste d'éditeur, à compter de mi-septembre 2019. Frédéric et Olivier Mitterrand, qui ont pris le contrôle du groupe d'édition par l'intermédiaire d'un investissement conséquent, souhaitent la bienvenue à l'éditeur. Normalien, spécialiste de lettres modernes, espagnol et anglais, Clément Ribes, 30 ans, a enseigné le français à l’université Harvard avant de s’engager dans le métier d’éditeur au Seuil, puis chez Flammarion et, depuis 2013, aux Éditions de...

Toni Morrison fait son entrée en littérature avec The Bluest Eye (L'œil le plus bleu, traduit par Jean Guiloineau, 10/18), en 1970, alors qu'elle est âgée de 39 ans : le livre, qui évoque ouvertement le racisme et la difficulté, pour les personnes noires, de se faire une place au sein de la société occidentale moderne, est salué par la critique.Elle reçoit de nombreux prix au cours de sa carrière, dont le Prix Nobel de Littérature en 1993, un Prix Pulitzer et un National Book Critics Circle Award. Elle est notamment l'auteure de Beloved, Home et Jazz.Photo : Angela Radulescu, CC BY-SA 2.0