Livres, actualités : tout sur Virginia Woolf

Née Adeline Virginia Alexandra Stephen en 1882, Virginia Woolf grandit dans une famille aisée, où elle dispose d'un accès facilité à l'art et à la culture de son époque. Les disparitions de sa mère, en 1895, de sa demi-sœur puis de son père fragilisent toutefois son état émotionnel : elle devient sujette aux dépressions nerveuses. En 1915, elle publie son premier roman, The Voyage Out, après quelques années d'activité au sein du supplément littéraire du Times.



Les œuvres de Woolf sont intimement liées à sa vie privée : épouse de l'écrivain Leonard Woolf, Virginia Woolf développe une relation avec l'auteure Vita Sackville-West, une des plus passionnées de la littérature. Il en nait Orlando, biographie fictive publiée en 1928 et parmi les titres les plus célèbres de Woolf. Virginia Woolf a aussi publié Mrs Dalloway (1925) et The Waves (1931), deux ouvrages devenus des classiques de la littérature britannique.



Virginia Woolf se suicide le 28 mars 1941, expliquant à son mari qu'elle pressent une nouvelle crise de folie dont elle était régulièrement la victime.



Photographie : Virginia Woolf, vers 1927, auteur inconnu, domaine public







La famille Mitterrand investit le capital de l'éditeur Christian Bourgois Par un communiqué transmis directement à l'AFP, la maison d'édition Christian Bourgois a annoncé l'entrée prochaine à son capital du fonds d'investissement de la famille Mitterrand. « Ce rapprochement, a précisé l'éditeur, se fait dans le respect et de la politique éditoriale, étrangère et française, de Christian Bourgois, poursuivis, depuis plus de dix années par son épouse », Dominique Bourgois, précise le communiqué. « Dans le cadre du renforcement de son activité, la présidente (des éditions Christian Bourgois), Dominique Bourgois, a décidé de...

Collants littéraires : une lecture en réponse aux frimas de l'hiver L’hiver est installé, pour celles qui n’ont pas le bonheur d’avoir une cheminée à disposition, pour lire au chaud, il reste toujours l’option collants. Avec une note de littérature tout de même. Et pour ce faire, rien de mieux que de chercher sur internet de quoi se vêtir délicatement — mais au fait, messieurs : bas ou collants ? Lolita de Nabokov... Si vous êtes romantique ou un peu extravagante, alors ces tissus sont faits pour vous. Et quand bien même, ils pourraient servir de cadeau original pour l’année à venir. Premier petit coup d’œil,...

Domaine public américain : 11 000 ebooks offerts en téléchargement Cette année, c’est fête pour les Américains, puisque toutes les œuvres datées de 1923 viennent d’entrer dans le domaine public. Avec un effet qui désormais s’appliquera chaque année, en comptant 90 années de délai. Et l’Internet Archive vient d’ouvrir les vannes avec près de 11.000 ebooks à s’offrir gratuitement et légalement. Défenseur du droit d'auteur de 1923 retraité (DVIDSHUB, CC BY 2.0) Cette année 2019 est pharaonique : les évolutions législatives qu’ont connues les États-Unis au cours de ces 30 dernières années étaient parvenues à...

Agatha Christie, Tarzan et Aldous Huxley appartiennent au public À compter du 1er janvier 2019, les œuvres américaines de 1923 seront versées dans le domaine public. Un pas de géant, comme nous l’avions souligné, puisque l’on n’avait pas assisté à l'arrivée d'un tel florilège d’œuvres depuis une vingtaine d’années. Et en matière de livres, les lecteurs seront gâtés. En raison des multiples réformes portant sur le copyright, des œuvres majeures du XXe siècle ne figurent pas encore dans le domaine public. Une protection de 20 ans supplémentaires fut accordée à des œuvres diffusées en 1922 et 1923. Mais en...

Traduire le temps : 35e Assises de la traduction, à Arles Les 35es Assises de la traduction littéraire s'annoncent : du 9 au 11 novembre prochains, à Arles, le métier engagera un débat autour de la notion de temps et, bien sûr, sa traduction. Cinquante invités, 13 ateliers de traduction, des animations et événements, ainsi qu'un nouveau lieu investi, le Théâtre d'Arles. Les Assises sont organisées depuis plus de trente ans par l'Association pour la promotion de la traduction littéraire (ATLAS). (Laurence Edmondson, CC BY-ND 2.0) Qu’est-ce que le temps ? Une substance, une illusion ? Un fluide, un corps...

Lisez solidaire : quand le livre vient en aide aux exilés et réfugiés Fort de deux premières opérations menées en avril et octobre 2017, le CDE initie une nouvelle campagne : Lisez solidaire. La structure de diffusion avait précédemment inité ses actions autour de Lire, penser, résister puis Lire, penser, imaginer. Cette fois, la solidarité s’ajoute, avec un engagement économique. « Il s’agit d’une sélection de 80 titres, sélection opérée avec les éditeurs, parmi 21 catalogues de maisons diffusées par le CDE. Ces titres mettent en avant les minorités, quelles qu’elles soient », explique Adrien Servières, animateur...

Portrait poétique de Montréal en neuf espaces Le projet poétique L’inventaire des faits en neuf lieux de Montréal, un après-midi d’été sera présenté au public le 20 octobre prochain. Les poètes Fortner Anderson et Geneviève Letarte, lauréats de la première bourse Poésie dans la cité, ont travaillé avec neuf citoyens issus de communautés diverses afin de créer un portrait poétique de Montréal. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Au cours de l’été 2018, neuf nouveaux citoyens de Montréal ont occupé des « postes d’observation » répartis dans les 19 arrondissements de la ville. Tandis qu’ils...