Livres, actualités : tout sur Virginie Despentes

Remis chaque année, le Man Booker International Prize est un des prix littéraires les plus attendus. La sélection se resserre et passe de dix à six tout en restant très éclectique. Parmi ces finalistes, on retrouve Han Kang lauréate en 2016 pour The Vegetarian et Laszlo Krasznahorkai lauréat du prix 2015. Et Virginie Despentes et son Vernon Subutex. Le Man Booker International Prize récompense une œuvre littéraire de fiction traduite en anglais et publiée en Grande-Bretagne. Cette initiative tend à encourager la lecture et la publication de livres traduits,...