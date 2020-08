Livres, BD, actualités : tout sur Fabrice Caro, alias Fabcaro

Humour et bande dessinée, cela frise la contrefaçon. Mais personne ne s’en préoccupera plus que de raison : en effet, ce 3 juin, une soirée Blanche Gardin réunira l’humoriste et le dessinateur, sur Canal +. Et devinez quoi : ça risque d’être pas mal. Reprenant le premier spectacle de 2015, Bonne nuit Blanche, capté au Théâtre Fémina de Bordeaux, puis enchaînant sur Il faut que je vous parle, la chaîne cryptée proposera une grande soirée. Et pour le dessinateur, Fabcaro, c’est l’occasion de retrouver les équipes Canal, qui avaient adapté Plus qu’hier...