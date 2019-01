Livres, BD, actualités : tout sur Joann Sfar

AUDIOLIVRE – C’est entre 1896 et 1898, alors qu’elle vivait avec Rainer Maria Rilke, cette relation passionnée, que Lou Andreas-Salomé écrivit deux nouvelles, au thème commun. Comment, pour une femme, s’engager vers la liberté ? Mais plus encore, de s’investir dans cette quête, sans réserve aucune ni tenir compte du danger ? Chez Lou Andreas-Salomé, la liberté se décline de multiples façons : aimer ou ne pas aimer, hors conventions, créer, etc. Et compte alors plus encore que la destination, cette traversée des chemins qui y mènent. Ce parcours...