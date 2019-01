Livres, BD, actualités : tout sur Riad Sattouf

21CM, le Canal littéraire d’Augustin Trapenard fait sa rentrée avec Riad Sattouf auteur de bandes dessinées, cinéaste et réalisateur. C’est au Cap Fréhel que les deux hommes se sont donné rendez-vous pour cette nouvelle émission qui ouvre la troisième saison de 21 CM. Riad Sattouf - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 C’est là, dans les Côtes d’Armor, qu’il a passé une partie de son enfance et de son adolescence avant d’aller poursuivre ses études à Rennes. Il nous raconte son attachement à la Bretagne et sa jeunesse dans cette région. On le...