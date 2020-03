Neuf poètes pour entretenir le goût de la poésie

Dis-moi la vérité sur l'amour, de Wystan Hugh Auden « C’était mon Nord, mon Sud, mon Est et Ouest, Mon travail, mon repos, Mon midi, mon minuit, ma parole, mon chant ; Je pensais que l’amour durait pour toujours : j’avais tort. » Se trouvent ici réunis quelques-uns des plus beaux poèmes d’amour de Wystan Hugh Auden. Ils sont suivis de cinquante aphorismes qui s’enchaînent en une réflexion sur le sens exact et véritable des mots « Je t’aime », et sur la résistance qu’opposent au langage les sentiments les plus intenses. « Auden est une fleur fragile et capricieuse. Il a poussé sur la religion,...

Avec les éditions Points, qui fêtent cette année leurs 50 ans — de poésie, mais pas que — voici quelques incontournables, pas nécessairement les plus renommés ni les plus lus, des auteurs de poésie à (re)découvrir.En 2020, la maison de livres de poche fête ses 50 ans, riche d’un demi-siècle d’histoire littéraire, et ne manquerait pour rien au monde de rappeler ses liens avec la poésie.Wystan Hugh Auden, Antoine Emaz, Mohammed Dib, Léopold Sédar Senghor, WIlliam Butler Yeats, Michael Ondaatje, Yves Simon, Nicanor Parra et René Depestre se succèdent au fil de ce dossier pour accompagner le printemps des poètes, et le faire vivre plus longtemps encore.crédit photo Jonathan Khoo - CC BY NC ND 2.0