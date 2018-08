Octobre, mois de l'Imaginaire, la littérature de demain

De courts récits, vendus peu chers, voici la thématique de la nouvelle maison qu’Amazon Original Stories proposera. On y retrouvera de la fiction et non fiction – bien évidemment gratuites pour les membres de Prime et Kindle Unlimited. La filiale axe surtout sa communication sur des textes à lire en un très court moment. Pour qui aura une trentaine de minutes dans le métro ou dans le bus, les textes d’AOS seront parfaits, explique Julia Sommerfeld, directrice de la filiale. Les premiers gros titres arriveront début 2018, avec nouvelles et essais,...