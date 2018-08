Partage et lecture : Les boîtes à livres s'implantent dans les villes

L’association Little Free Library encourage les villes à adopter de petites bibliothèques de quartier. Depuis quelques jours, une nouvelle petite bibliothèque met à disposition des voyageurs et des usagers du métro de la ville de New York de quoi occuper leurs trajets. La petite maison à livre a été placée à la station 145e rue et St Nicholas Ave et c’est la première à voir le jour dans le quartier de Manhattan. (photo d'illustration, Bill Smith, CC, BY 2.0) Tout comme les boîtes à livres, ces petites bibliothèques fonctionnent grâce à leurs usagers....