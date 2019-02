Pass Culture : l'accès aux oeuvres et aux loisirs pour les jeunes

Proposition culturelle centrale du programme culturel du candidat Emmanuel Macron au cours de la campagne de 2017, le Pass Culture se présentait comme l'opportunité, pour les jeunes de 18 ans, de se saisir de leur citoyenneté et de leur liberté pour découvrir la richesse culturelle de leur territoire, ainsi que la diversité de la production culturelle. Ce sont ainsi 500 € qui seront « offerts » à chaque jeune, le jour de ses 18 ans, et qu'il pourra utiliser à travers une application conçue sur mesure pour le Pass Culture.



Cette application géolocalisera le bénéficiaire et lui proposera une liste des activités culturelles, mais aussi des biens physiques ou dématérialisés, livres compris, qu'il lui sera possible de s'offrir grâce à ce crédit. L'utilisateur sélectionnera les différentes offres, selon ses centres d'intérêt, et pourra ainsi se rendre dans les lieux correspondants pour retirer l'œuvre qu'il s'est offerte ou assister au spectacle correspondant, après vérification de son identité.



Après des phases d'expérimentation, le Pass Culture est censé s'adresser à tous les Français, à partir de leur 18 ans. L'idée provient à l'origine d'Italie, où des chèques-cadeaux avaient été mis en place. Saluée par certains, l'idée avait toutefois connu un revers lorsque des bénéficiaires avaient commencé à revendre leurs crédits pour de l'argent liquide. Une problématique que l'application française est censée éviter...



Pass Culture : 200 € de livres imprimés et numériques, 200 € de livres audio Une phase d'expérimentation du Pass Culture se déroule dans 5 départements (le Bas-Rhin, l'Hérault, le Finistère, la Guyane et la Seine-Saint-Denis), auprès de 10.000 jeunes, depuis le 1er février dernier. Les différents arrêtés et décrets publiés à cette occasion permettent d'en savoir plus sur les modalités d'utilisation de ce fameux Pass Culture. Ainsi, on apprend que 200 € maximum pourront être utilisés pour s'offrir des livres imprimés et numériques, et 200 € au maximum pour les livres audio, sur les 500 € proposés.

Mode d'emploi du Pass Culture pour les libraires Annoncé dès la campagne du candidat Macron, et principale mesure culturelle du quinquennat, le Pass Culture doit encore convaincre les acteurs de la culture et les bénéficiaires de son utilité et de son ergonomie. Alors que les phases d'expérimentation se déroulent dans plusieurs départements français, quelques précisions ont été apportées sur la manière dont les librairies entreront en jeu. Avec la publication du décret 2019-66, ce 1er février 2019, commençait la seconde phase d'expérimentation du Pass Culture.

10 000 adolescents inaugurent le Pass Culture : 500 € dans son mobile Une cagnotte de 500 € offerte à tout adolescent de 18 ans — sans rétroactivité — pour qu'il s'immerge dans la culture. Projet défendu par le candidat Macron durant la présidentielle, idée empruntée à l'Italie et son ex-Premier ministre Matteo Renzi, voici donc que le Pass Culture fait son entrée en France. Discrète, tout d'abord, puisqu'il ne s'agit que d'une deuxième phase d'expérimentation. Politiquement, ce pass Culture a pour objet d'être « l'utilisation la plus intelligente du téléphone intelligent ».

Pass Culture : des retraits de livres en librairies pour exclure Amazon Ce 4 septembre, au ministère de la Culture, Françoise Nyssen présidait le troisième comité d'orientation du Pass Culture, principale mesure culturelle du candidat Macron. Alors que l'expérimentation dans 5 régions approche, de nouveaux détails ont été révélés sur le dispositif. Notamment le moyen trouvé pour contourner des diffuseurs culturels que le gouvernement ne souhaite pas soutenir. 500 € à dépenser pour les jeunes de 18 ans, afin d'ouvrir leur horizon culturel.