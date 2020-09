Points Terre : écologie et sauvegarde de la planète

Pour débattre et mobiliser autour de la question écologique et de la sauvegarde de la planète «Points Terre» une collection d'essais en poche pluraliste, engagée et interdisciplinaire. Face à l’urgence climatique, face aux défis majeurs que posent l’entrée dans l’anthropocène et la sauvegarde de la planète, la collection de poche « Points Terre » se propose d’ouvrir un espace d’échanges, d’analyse et de questionnements autour de la question écologique.



À destination d’un large public, cette collection d’ouvrages inédits ou issus du fonds accueille aussi bien des essais scientifiques que des classiques de l’écologie politique, des manifestes et des textes d’interventions d’acteurs emblématiques de l’engagement écologique.



Son ambition est de susciter le dialogue entre les différents courants de l’écologie et d’offrir une large diffusion en poche à des textes essentiels. « Points Terre » : une collection de poche généraliste consacrée à l’écologie, à destination des lecteurs sensibles aux problématiques environnementales.



L’écologie devient une discipline à part entière des sciences humaines : en témoignent l’intérêt croissant des lecteurs, le fort dynamisme de ce secteur et la création chez les libraires d’un rayon dédié.



Au format poche et à petit prix, « Points Terre » prolonge le succès de la collection « Anthropocène ». Une collection qui s’engage : imprimée en France, sur du papier recyclé avec des encres végétales, « Points Terre » dispose d’une charte graphique à l’identité forte, immédiatement repérable.

crédit photo : ejaugsburg CC 0