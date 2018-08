Prêt de livre en bibliothèque : l'avenir de l'ebook au sein de l'Europe

ENTRETIEN – Depuis bientôt deux ans, les éditions Publie.net ont connu une grande évolution. La maison, dédiée à la publication de littérature contemporaine, propose 25 titres par an, avec une offre numérique et papier, en impression à la demande. Mais Publie.net reste avant tout un lieu d’expérimentation, pionnier notamment autour de l’abonnement et de l’offre numérique de prêt. Philippe Aigrain, président de Publie.net, et Guillaume Vissac, éditeur et associé, en détaillent le fonctionnement, les résultats, et ce qui fait cette identité propre à la...