Procès Internet Archive : l'édition contre le prêt numérique contrôlé

L'organisation à but non lucratif Public Knowledge, qui se consacre à la défense d'un internet ouvert et du domaine public, se lance dans une campagne publique pour attirer l'attention du Congrès américain sur le prêt numérique contrôlé. Ce dernier permettrait aux bibliothèques de numériser et prêter des titres présents dans leurs collections imprimées, non disponibles au format numérique, sans l'accord des ayants droit. À l'aide d'un formulaire en ligne, l'organisation Public Knowledge espère mobiliser grand public et professionnels pour attirer l'attention...