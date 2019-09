Profession : agent littéraire, un métier mal connu

L’agent littéraire est une personne chargée de représenter les écrivains et leurs œuvres écrites auprès des éditeurs, des producteurs de théâtre et des producteurs audiovisuels. Il accompagne ses auteurs sur un plan juridique, financier et artistique, et veille sur leurs intérêts.



Si en France, la vision de l’agent littéraire évolue, il est considéré comme incontournable dans le monde anglo-saxon. De fait, une grande part de légendes et de confusion règne autour de ce métier qui a pourtant une vocation première : fluidifier les échanges entre l’auteur et l’éditeur, pour aboutir à la publication d’un manuscrit, dans des conditions satisfaisantes pour tous.



Dans le cadre d’un grand dossier, ActuaLitté a sollicité David Pathé-Camus, agent, mais également auteur et traducteur, pour brosser un portrait pas simplement type de cette profession. Il aborde et détaille également les relations avec l’auteur et l’éditeur, évoquant ce que son expérience lui a apporté.



L’agent, loin d’être cet intermédiaire dont la fonction reste mal connue, conseille, écoute et accompagne. Avec l’espoir, pour chaque œuvre qu’il défend, de la faire connaître au plus grand nombre, dans les meilleures conditions possible.







Soumettre un manuscrit à un éditeur : le rôle de l'agent littéraire DOSSIER – Pour mieux comprendre le fonctionnement de l’agent littéraire, ActuaLitté propose une série d’articles réalisés par David Pathé-Camus. Agent, traducteur, auteur, il passe en revue les multiples facettes du métier et de son fonctionnement. Avec cette suprême épreuve : soumettre le manuscrit à des éditeurs. Ou à un seul ? Comme je l’ai dit précédemment, si j’estime – moi, David Camus, votre agent – que votre manuscrit n’est pas prêt à être présenté aux éditeurs, je ne l’enverrais pas. C’est ma façon de travailler ; d’autres...

Entre l'auteur et son agent littéraire, quelle relation, quelles collaborations ? DOSSIER – Comprendre la relation entre l’agent littéraire et ses interlocuteurs, tant les auteurs qu’il représente que les éditeurs avec lesquels il échange et négocie permet de mieux saisir son importance. Chaque agent a sa manière, sans qu’aucune ne prévale sur les autres. Avec le concours de David Pathé-Camus, ActuaLitté propose une grande réflexion sur ce métier bien plus essentiel qu’il n’y paraît. Je dis bien « son agent littéraire », et non pas « un agent littéraire », car beaucoup d’éditeurs travaillent en permanence avec des...

Comment trouver un agent littéraire : apprendre à travailler à deux DOSSIER – Pour mieux comprendre le rôle de l’agent littéraire, ActuaLitté vous propose un dossier animé par David Pathé-Camus, écrivain, traducteur et agent lui-même. Parce que l’on ne “prend” pas un agent — cela reste une rencontre partagée — il importe de cerner au mieux ses propres attentes. Comment chercher un agent, voici le second volet de cette réflexion. Il faut le rappeler et insister : un agent n’est rémunéré qu’à la commission, il n’est pas payé en amont. Il se rémunère en prélevant un pourcentage (allant de 10 à 20 %) des...

Comment trouver un agent littéraire : la confiance, une absolue nécessité DOSSIER – Le mythe du manuscrit envoyé par voie postale, illuminant la journée d’un éditeur soudainement conquis a la peau dure. Pourtant, les aspirants ne manquent pas et persistent. Dans la chaîne du livre, la place de l’agent littéraire permet d’articuler la jonction entre auteur et éditeur. David Pathé-Camus, dans un dossier au long cours, analyse le rôle et l’apport de ce métier encore trop perçu comme un intermédiaire négligeable. Vous êtes un jeune auteur. Vous venez de mettre le point final à votre manuscrit. Vous avez lu mes articles et avez...

Idées reçues : ce que n'est pas un agent littéraire DOSSIER – Décrié, incompris, le rôle de l’agent littéraire s’impose cependant dans l’ensemble du paysage anglo-saxon, alors qu’en France, une résistance de village gaulois persiste. Dans le cadre d’un grand dossier, ActuaLitté vous propose de partir à la découverte de ce métier, détaillé par David Pathé-Camus, lui-même auteur, traducteur et agent. Alors, agent, ça englobe quoi ? ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (sculpture Bruce Krebs) J’ai donc commencé à exercer le métier d’agent littéraire en février 2015, à l’agence AJA, où j’étais en...

Qu'est-ce qu'un agent littéraire ? DOSSIER – Derrière la notion d’agent littéraire, courent bien des fantasmes et idées reçues. Dans le cadre d’un dossier de rentrée, ActuaLitté propose une série thématique sur le métier, ses enjeux et sa réalité, rédigé par David Pathé-Camus. Agent, auteur, traducteur, il nous propose aujourd’hui une tentative de définition : agent, oui, mais plus encore ? Pour l’URSSAF, je n’existe pas. Les fonctions que j’exerce sont celles d’un « Conseil littéraire ». Pourtant, on pourrait rapprocher mon métier de celui d’agent artistique...

Comment devient-on agent littéraire ? DOSSIER – À l’occasion de la rentrée littéraire, ActuaLitté revient dans une série d’articles sur le métier d’agent. Proposée par David Pathé-Camus, cette série d’articles tente de dresser un état des lieux, tant de la profession, que de ses interactions avec les différentes professions du livre. Et ce, à travers un prisme établissant aussi son propre parcours. J’ai coutume de dire qu’agent littéraire est « un métier de vieux ». Pourquoi ? Parce qu’il implique de connaître et d’être connu des acteurs du monde de l’édition, et que...