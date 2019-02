Programme, invités : La Grande Librairie, l'invitation à lire de François Busnel

Émission phare de la littérature sur le service public, La Grande Librairie, présentée par François Busnel, fait preuve d'une longévité que beaucoup lui envient. Créée en 2008 par son présentateur lui-même pour la chaîne France 5, l'émission hebdomadaire convie un ou plusieurs invités pour aborder différents thèmes, en lien avec des ouvrages récemment parus.



Ce sont les professionnels du livre qui l’affirment : La Grande Librairie est l’émission la plus prescriptrice de livres. Pour les libraires et les grandes surfaces culturelles, l'émission est celle qui exerce le plus d’influence sur la vente de livres. Présenté par François Busnel, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.



De temps à autre, La Grande Librairie consacre aussi des sujets à de grandes personnalités littéraires. Les centres d'intérêt ne s'arrêtent pas aux frontières francophones, puisque des auteurs étrangers, dont Paul Auster et Stephen King, ont déjà été invités par François Busnel et son équipe.



Avec les diffusions de l'année 2017-2018, l'émission a fêté sa dixième saison, et est considérée comme l'une des plus influentes en matière d'achats de livres du paysage audiovisuel français...



La Grande librairie à la recherche des héros dans l'Histoire C'est désormais le mercredi à 20.50 que le magazine littéraire vous donne rendez-vous chaque semaine sur France, à 20h50. Dans son rôle de Monsieur Loyal, François Busnel a pris cette semaine pour thématique “Les héros dans l'Histoire”. Au menu de l'émission La Grande Librairie de ce mercredi 13 février, François Busnel reçoit : Patrick Boucheron (La Trace et l'aura - Vies posthumes d'Ambroise de Milan, Seuil), Gérard Oberlé (Héptaméron avec Chardonnay, Grasset), Andrea Marcolongo (La part du héros, Les Belles Lettres), Hervé Le Corre (Dans l'ombre...

La Grande Librairie : voix au chapitre, regards d'écrivains sur la société Fidèle au poste – et pas simplement de télévision – La Grande librairie donne rendez-vous ce 6 février à nos neurones. Et plus particulièrement aux souvenirs de chacun. À partir de 20h50, une nouvelle émission est à retrouver. François Busnel recevra en effet dans son émission Andreï Makine (Au-delà des frontières, Grasset), Patrice Franceschi (Éthique du samouraï moderne : Petit manuel de combat pour temps de désarroi, Grasset), Vanessa Bamberger (Alto Braco Liana Levi) et Murielle Magellan (Changer le sens des rivières, Julliard).

La Grande Librairie parle d'amour, par les livres La passion amoureuse, racontée par des hommes et des femmes, à travers leurs livres... le programme de La Grande librairie cette semaine aura des notes romantiques... ou pas. C'est désormais le mercredi à 20.50 que le magazine littéraire vous donne rendez-vous chaque semaine. Ce mercredi 30 janvier à 20.50, François Busnel reçoit Philippe Besson (Un certain Paul Darrigrand, Julliard), Simon Liberati (Occident, Grasset), Dominique Bona (Mes vies secrètes, Gallimard), Sarah Chiche (Les enténébrés, Seuil), Metin Arditi (Dictionnaire amoureux de l'esprit...

Essais, romans : 12 livres retenus pour les prix littéraires France Télévisions Prix Essai et du Prix Roman France Télévisions : 6 essais et 6 romans ont été choisis par le jury de sélection que préside François Busnel. Il est composé d’animateurs et de journalistes littéraires et culture des chaînes du groupe. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Le mercredi 13 mars, en direct dès 20h40, le Prix Essai et le Prix Roman France Télévisions 2019 seront remis, dans l’émission littéraire La Grande Librairie sur France 5. Chacun de ces prix sera décerné par un jury de 15 téléspectateurs venus de la France entière,...

634.000 téléspectateurs : la Grande librairie réalise sa meilleure audience L’émission de François Busnel continue de convaincre les téléspectateurs comme jamais. Depuis son passage au mercredi – elle était précédemment diffusée sur France 5 le jeudi – La Grande librairie bat des records. Ce 23 janvier, l’émission a franchi les 634.000 téléspectateurs et 2,7 % de parts d’audience. « C’est le meilleur score de la saison 2018-19 », indique la production. L'émission de cette semaine parlait de libération et de liberté, par les livres, évidemment. On peut la retrouver à cette adresse. PLusieurs extraits ont également...

Comment vivre libre, la Grande librairie donne la recette par les livres Avis aux libraires, voici l’annonce de l’émission de ce mercredi 23 janvier, La Grande librairie, sur France 5. Il est donc encore temps de passer les commandes auprès de vos distributeurs pour ravir vos clients dès le jeudi matin. C’est désormais le mercredi à 20.50 que le magazine littéraire vous donne rendez-vous chaque semaine. François Busnel reçoit Matthieu Ricard, Alexandre Jollien et Christophe André (À nous la liberté ! L’Iconoclaste/Allary Éditions), Léonor de Récondo (Manifesto, Sabine Wespieser), Guillaume de Fonclare (Ce nom qu’à...

La Grande librairie reçoit Muriel Barbery, après 15 ans d'absence des plateaux Tous les mercredis, France 5 ouvre les portes de la Grande Librarie, animée par François Busnel. Ce mercredi 16 janvier à 20.50, il reçoit Muriel Barbery (Un étrange pays, Gallimard) en exclusivité. Cela fait 12 ans que l’auteur de L’élégance du hérisson n’était pas apparue à la télévision. Un événement. À ses côtés : Éric-Emmanuel Schmitt (Félix et la source invisible Albin Michel), Nan Aurousseau (Les amochés Buchet-Chastel), Antoine Volodine (Frères sorcières Seuil) et Hélène Frappat (Le Dernier fleuve Actes...