Rentrée d'hiver 2019 : une nouvelle année littéraire lancée

Katsushika Hokusai (1760-1849) fut peintre, dessinateur, et se spécialise dans l’ukiyo-e — mouvement artistique de l’époque Edo (1603-1868) : une peinture populaire, narrative et des estampes gravées sur bois. Surnommé Vieux Fou de dessin, il inspira tout de même Monet, van Gogh ou Gauguin. Et s’il ne fallait en citer qu’une, on retiendra de ses œuvres La grande vague de Kanagawa. Mais oui, bien sûr ! Hokusai laissa après sa mort plus de 30 000 dessins et cinq enfants — dont Sakae, connue sous le nom d’Ōi ou O-Ei, qui mena aussi une carrière de...