Rentrée littéraire 2017, la fashion week des libraires

Ah, les effluves conjugués de résineux de synthèse — 4 vaporisations maximum par heure, tenir les enfants éloignés durant l’aspersion —, de dinde qui chauffe doucement, et de bouteilles de vin qui décantent… Impossible de s’y tromper, cela n’a rien à voir avec un pot de départ : c’est Noël. Et heureusement, toute la famille réunie s’apprête à manger à outrance, avec une joie non dissimulée. Pendant que chacun s’affaire pour aménager la table, et réorganiser le plan, pour éviter d’être à côté de l’oncle divorcé, de la tante qui...