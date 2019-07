Rentrée littéraire 2019 : une nouvelle cuvée de 524 romans à découvrir

100 ans, ou toute une vie à découvrir Dans ce livre, où chaque page est consacrée à un âge, se trouve tout ce que l’on apprend au cours d’une vie, de 0 à 99 ans. 100 leçons sur la vie, l’amour et la mort, l’amitié et le bonheur, la peur et la douleur, l’espoir et les rêves. Un livre sur l’indicible, qui a demandé toute la précision, la subtilité d’un traducteur littéraire pour en rendre dans ses moindres détails la sensibilité. « L’idée de ce projet m’est venue lorsque j’admirais ma nièce tout juste née. Je pensais à toutes les choses qu’elle apprendrait — tristes et...

Aquila : un séjour Erasmus à Vienne qui vire au cauchemar Une année en Erasmus, c’est l’occasion de découvrir le vaste monde. En 2017, ils étaient 80.000 étudiants français à avoir pris le chemin des pays européens, pour poursuivre leur cursus. Mais dans son dernier roman, un thriller aux accents de cauchemar, Ursula Poznanski transforme ces séjours linguistiques en moment d’angoisse. Erasmus n’est pas toujours une partie de plaisir... Partie à Vienne, pour son cursus en Histoire de l’art, Vicky profite à plein de sa vie d'étudiante. Lendemain de fête : elle se réveille sans portable, sans clés, enfermée...

Au service de Sa Majesté : et si l'Amérique était devenue une monarchie ? Imaginons un instant que l’Amérique moderne soit une monarchie… façon couronne britannique. Alors la famille du leader du monde libre serait la plus célèbre de l’Histoire : ses peines et ses drames, joués devant la terre entière, façonneraient le destin de la planète ! C’est le pari de Katharine McGee, romancière vivant aujourd’hui à Houston (Texas), mais diplômée de littératures anglaises et françaises. Le premier tome de son diptyque, American Royals, devrait faire frémir dans les appartements royaux… L’histoire est formelle : le héros de...

Ventes de livres : la rentrée littéraire et ses prix en perte de vitesse La littérature est-elle en crise ? Sans évoquer la qualité de la production, les ventes de livres, en 2018 uniquement, marquent un recul assez important. Du côté des librairies indépendantes, si la situation générale est stable, les professionnels font face à plusieurs phénomènes, comme la surproduction, la multiplication des nouveautés ou encore la saisonnalité des ventes. Librairie Hall du Livre, à Nancy (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) L'institut d'études GfK a signé une étude pour le Syndicat de la librairie française, qui revient sur plusieurs données...

Quelques détails sur “Encre sympathique”, prochain roman de Patrick Modiano La maison Gallimard se réjouit de ce que le prochain roman de Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature, soit désormais dans les tuyaux. Aucun détail n’a été fourni par l’éditeur, qui se contente d’affirmer que le livre sortira en octobre, après les grosses pointures de la rentrée. Encre sympathique, c’est tout ce que l’on en sait, sera dans les librairies le 3 octobre, préparant plutôt les ventes de Noël que celles, frénétiques ou non, comme en 2018, de la rentrée littéraire. Référence à cette manière d’écrire avec une encre qui n’apparaît...

Les guerres intérieures : Valérie Tong Cuong explore la lâcheté ordinaire Dans la rentrée littéraire, certains petits bijoux se cachent, attendant que les journalistes fassent leur travail. Parmi ces autrices, Valérie Tong Cuong, lauréate du Prix Livre de Poche 2018, dans la catégorie littérature, elle sortira un douzième roman, « fiévreux, ardent et bouleversant », assure son éditrice, Véronique Cardi, PDG des éditions JC Lattès. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Ce sera Les guerres intérieures, que le public découvrira lors de la rentrée. Un roman « qui nous confronte à nos lâchetés ordinaires », poursuivait l’éditrice en...

Erin Beaty : “Le Goût du Danger” clôt les aventures de Sage Fowler La romancière américaine Erin Beaty, titulaire d’un diplôme de l’École navale en astronautique, publiera le dernier opus de sa trilogie pour la rentrée littéraire. Les éditions Lumen dévoilent ainsi l’ultime volet de cette saga, autour de Sage Fowler. « Faites tomber les masques… sans jamais abaisser le vôtre », assure l’éditeur. Attention, ce résumé pourrait tout à fait contenir quelques spoilers sur les deux premiers tomes. C’est même certain. Sage Fowler, entremetteuse et espionne prodige, est désormais ambassadrice du royaume auprès du...

Samedi soir, dimanche matin : Alan Sillitoe, réédité après 30 ans d'absence Quelque part, finement placé, entre Ken Loach et Charles Bukowski, on retrouve Alan Sillitoe. La langue, certes, les sujets aussi. L’écrivain britannique, décédé en avril 2010, reviendra sous les couleurs de la collection Lampe-tempête de L’échappée, pour la rentrée littéraire. Assez cool, pour un jeune en colère… Durant les années 50, outre-Manche, se développe chez les créateurs un mouvement de contestation, qui sera désigné sous le nom d’Angry Young Men — référence à la pièce de John Osborne de 1956, Look Back in Anger (traduit par La paix du...

Dès la fin du mois d’août débutera le grand rendez-vous français de la Rentrée littéraire. Cette année, une production en légère diminution, puisque “seuls” 524 romans sortiront contre 567 l’année passée. On passe donc de 9,78 livres à engloutir durant les deux mois et demi, à simplement, et plus digestement, 9,03.Les premières analyses communiquées par Livres hebdo font état de ce que le nombre de livres français diminue lourdement, passant de 381 à 336 ouvrages. En revanche, on aura sensiblement le même nombre de romans traduits : ils étaient 186 en 2018, ils seront 188 pour 2019.Certains ont déjà été annoncés dans nos colonnes, d’autres, comme le nouvel Amélie Nothomb — excellent au demeurant — continue de faire bien des mystères autour de leur sortie.Dans ce dossier, seront donc à découvrir les nouveautés de cette rentrée : plus que quelques semaines, principalement de vacances, à patienter avant de se ruer dans les librairies, sur internet ou en bibliothèque. Une saison de plus, autour des prix littéraires d'automne qui se dessine, des coups de coeur, des surprises, des coups de gueule... La rentrée littéraire s'avance, cuvée 2019.Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0