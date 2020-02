Cette année, plusieurs autrices et auteurs québécois ont été publiés en France ou en Europe francophone, dont Annie Bacon chez Castelmore et Angèle Delaunois chez Alice. De leur côté, les éditions Kennes poursuivent l’expansion de leur catalogue avec des séries québécoises pour les jeunes qui connaissent un franc succès des deux côtés de l’Atlantique. Bref, peu importe l’indicateur utilisé, la littérature jeunesse québécoise est en excellente santé, pour le plaisir de ses créateurs et de ses lecteurs.Si on parle très souvent des auteurs et des éditeurs jeunesse, on oublie de mentionner qu’il existe également des associations québécoises qui œuvrent à mettre leur travail de l’avant. On pense évidemment à l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), qui offre une section dédiée à la littérature jeunesse dans chacun des numéros de Collections. Vous pouvez retrouver les différents numéros thématiques publiés, en plus de ce numéro spécial pour l’Europe, sur le site Mais il y a aussi Communication-Jeunesse, un organisme unique au Canda, voire dans l’ensemble de la francophonie. Fondé en 1971, CJ, comme on l’appelle maintenant, a une double mission. D’un côté, faire la promotion du plaisir de la lecture auprès des 0 à 17 ans. Et de l’autre, mettre de l’avant la littérature québécoise et franco-canadienne pour la jeunesse. Pour y arriver, CJ propose des formations pour tous ceux et celles qui œuvrent auprès des enfants, les éducatrices à la petite enfance, les enseignants, les bibliothécaires et les médiateurs culturels.L’organisme publie aussi une « Sélection de livres » sur une base trimestrielle. Dans ce document, qui est à la fois imprimé et disponible en PDF, on trouve le fruit de huit comités de lecture qui évaluent la production de l’ensemble des éditeurs membres, qu’ils soient québécois ou franco-canadiens. Ces comités déterminent si les œuvres présentent des qualités littéraires, mais aussi si elles peuvent plaire au public visé. Vous pouvez consulter ces sélections à cette adresse Comme pour les années précédentes, Collections présente dans ce dossier une quinzaine de titres commentés. Albums, bandes dessinées, romans et documentaires. Il y a même de la poésie ! Bonnes découvertes !Un podcast réalisé en partenariat avec Vois Lis, Voix Là par ActuaLitté.