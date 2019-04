Salon du livre de Genève 2019 : la Belgique à l'honneur

Un 33e salon du livre de Genève qui rimera avec nouveautés et rencontres Une programmation généreuse et des rendez-vous originaux : il y en aura vraiment pour tous les goûts au 33e salon du livre qui se déroulera du 1er au 5 mai prochain à Palexpo… mais aussi en ville de Genève et alentours ! ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Pour la première fois, la manifestation sortira de ses murs pour organiser plusieurs évènements dans la ville et aux alentours dès le 30 avril en compagnie d’auteurs invités au salon. Parmi la vingtaine de rendez-vous prévus : des lecture musicales à l’Orangerie du Château de Voltaire à Ferney- Voltaire et dans...

Assises de l’édition du salon du livre de Genève : l’avenir au programme Pour la 5e année consécutive, les assises de l’édition sont organisées lors du salon du livre de Genève. Durant trois journées – du 1er au 3 mai – seront proposés tables rondes, face-à-face et ateliers autour du thème « Le livre par-delà les frontières ». © Patrick Roy Frontière est à interpréter au sens large du terme : frontière territoriale, physique, économique, mais aussi culturelle et morale. En 2019, les assises de l’édition se sont donné pour mission d’identifier les obstacles et les difficultés qui freinent, voire empêchent...

Du 1er au 5 mai, Genève célèbre le livre et la lecture La Fédération Wallonie-Bruxelles en hôte d’honneur, une co-présidence incarnée par Lydie Salvayre et Éric Fottorino, Barcelone célébrée sur le pavillon du voyage, des événements organisés en ville de Genève et aux alentours, de nombreux auteurs francophones et étrangers, 330 exposants et maisons d’édition présents, de belles expositions, des remises de prix, des rendez-vous inédits et originaux ainsi que les 5es assises de l’édition : du 1er au 5 mai prochain, c’est une aventure littéraire et culturelle que proposera le salon du livre à tous ses...

Glòria Gutiérrez : agent littéraire, c'est “la représentation et protection des auteurs” ENTRETIEN – Sans contrainte de traduction, la diffusion de livres dans l’espace francophone devrait logiquement s’opérer dans des conditions optimales. Bien entendu, toute la production d’un territoire ne saurait aveuglément s’exporter. Acheter ou vendre implique de disposer d’une multitude d’informations, et de trouver le juste texte à proposer ou avec lequel s’aventurer. Les assises de l’édition, organisées par le salon du livre de Genève proposeront ce 2 mai un atelier réunissant différents acteurs de la vente et cession de droits. Parmi eux Gloria...

Sept éditeurs face à des développeurs : la littérature rencontre le jeu vidéo EXCLUSIF – Il aura fallu des mois de travail pour que le projet aboutisse : Quand le livre devient jeu vidéo sera au cœur des rendez-vous du salon du livre de Genève. Au croisement de deux univers, sept éditeurs de la francophonie présenteront un de leurs ouvrages, pour convaincre une équipe de développeurs suisses romands. Objectif : concevoir une adaptation vidéoludique. Une première au sein d’une manifestation littéraire. JD Hancock, CC BY 2.0 Porté par Delphine Hayim, chargée de projet pour le salon, et de l’organisation des assises de l’édition,...

Barcelone : la Librairie Jaimes, “un pont culturel entre Catalogne et France ” ENTRETIEN – La librairie Jaimes, située à Barcelone a été créée en 1941, par les grands-parents de Montse Porta. La proximité du Lycée français fit que très vite ils ouvrirent la porte aux livres en français. Ils commencèrent en imprimant des cahiers avec les rayures françaises, les fameuses « rayures Seyès », pour les élèves et ils importèrent les livres scolaires. En 1951, ils ouvrirent un nouvel établissement dans l’artère la plus importante de Barcelone, le Passeig de Gràcia. Grâce à une belle galerie d’art, une papeterie, avec la présence...

Librairie Nouvelles Pages, à Carouge : partage et échanges Située au cœur du vieux Carouge, Nouvelles pages est une librairie indépendante axée sur la littérature francophone et étrangère, la littérature suisse, la poésie, le voyage, le polar, les essais parlant de l’actualité, la bande dessinée, la littérature pour la jeunesse, en passant par un choix ciblé de beaux livres. Nouvelles Pages, CC BY SA 2.0 La librairie est créée est en 2009 par Véronique Rossier, libraire depuis 1987 et présidente du domaine libraire de l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires. La propriétaire anime...

Librophoros, deux librairies de Fribourg, à proximité des étudiants Dans le cadre des assises de l'édition, qui se déroulent durant le Salon du livre de Genève, une rencontre inteprofessionnelle entre libraires québécois, français, belges et suisses aura lieu. L'occasion pour ActuaLitté de présenter les librairies suisses qui y prendront part. Librophoros, CC BY SA 2.0 Après un apprentissage de libraire, Christophe Piller exerce le métier entre 1986 et 1989. Il est ensuite représentant pour des livres anglais et américains. En 1992, il fonde la librairie Librophoros à Fribourg. Une succursale de la librairie est ouverte sur le...

