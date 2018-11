Salon du livre de Montréal 2018 : la grande aventure

Le Salon du livre de Montréal a bouclé une grande programmation pour sa 41e édition. Celle-ci se tenait pour la dernière fois à la Place Bonaventure du 14 au 19 novembre 2018, et proposais un foisonnement de rencontres.













La 41e édition du Salon de Montréal a réuni 120 000 visiteurs #SALONLIVREMTL18 – Ça y est, voilà un autre Salon du livre qui s’achève « avec grand succès », revendique toute l’équipe. Et de remercier chaleureusement l’ensemble des artisans du milieu qui « font de cette fête annuelle du livre et du lire un rassemblement incontournable du paysage culturel et évènementiel montréalais ». ActuaLitté, CC BY SA 2.0 « L’essence du Salon réside dans les rencontres qu’il permet, et particulièrement la rencontre entre les créateurs et les lecteurs. Les milliers de séances de dédicaces, le foisonnement...

La librairie francophone, l'émission littéraire la plus écoutée Pour la troisième année, l’émission diffusée sur France inter, La Librairie Francophone, bat de nouveaux records d’audiences en cette rentrée 2018. L’émission est numéro 1 en France toutes radios confondues, musicales incluses, en Parts D’Audience et sur tous les critères de Médiamétrie sur l’ensemble des radios généralistes. Salon du livre de Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Avec + 150.000 auditeurs devant la principale radio concurrente et près de 700 000 auditeurs le samedi à 15 h sur France Inter (sans compter la rediffusion à 1 h),...

Montréal, dernières heures avant la fin du monde #SALONLIVREMTL18 – Toutes les bonnes choses ont une fin, qu’elles s’appellent poutine, sirop d’érable ou salon du livre. Et quand, en quelques jours, on a pu profiter amplement des trois, alors, le journaliste heureux et comblé s'en peut retourner vers ses pénates, impatient de revenir. C’est donc fini, pour l’instant, car comme dit le chanteur, “je reviendrai à Montréal”. Voir cette publication sur Instagram Chutes de neige (celle d’hier)...

Podcast : La vie secrète des libraires, 6 enquêtes autour de six livres #SALONLIVREMTL18 – Qui peut encore ignorer qu’à l’abri des regards, les libraires mènent une existence d’aventures extraordinaires et pleine de rebondissements ? En association avec la Fabrique culturelle, Les libraires du Québec dévoilent bien des choses, dans un format podcast. 12 épisodes, six livres, et donc deux lectures pour chacun. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 L’idée première pour LesLibraires.ca était de mettre en avant les talents à travers les différents territoires, et « ne pas verser dans le montréalocentrisme ». Pour ce faire, il...

Soustraire le Prix des collégiens à Amazon : les professionnels mobilisés #SALONLIVREMTL18 – La manifestation montréalaise bat son plein, et pendant ce temps, les professionnels resserrent les rangs. À multiplier les tribunes, lettres ouvertes et autres diffusés dans la presse, les organisateurs du Prix littéraire des Collégiens se sont décidés à suspendre sa récompense. Mais l’interprofession, elle, cherche activement une solution. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Dernier coup de semonce en date, un courrier collectif signé par 280 professeurs de français et de littérature au collégial. Et d’enfoncer le clou sur ce qui a...

Offrir des livres neufs à des enfants défavorisés à travers le Québec #SALONLIVREMTL18 – Au cours des 19 dernières années, la Fondation pour l’alphabétisation a distribué plus de 540 000 ouvrages, dans le cadre de son programme La lecture en cadeau. Cette organisation à but non lucratif se retrouve dans les allées du salon de Montréal. Des petites boîtes qui invitent à offrir des livres, intelligemment. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Le programme La lecture en cadeau est une opération montée en 1999, pour des enfants de 0 à 12 ans. Il vise à recueillir des livres qui seront offerts à des enfants aux quatre coins...

Pour un sourire de Dany Laferrière, ou des peluches #SALONLIVREMTL18 – Les métros se suivent sans pour autant se ressembler. Ils ont des traits communs. Matutinalement, une dame à l’âge respectable, se met à raconter — en langue des signes ! — la vie de sa perruche qui a eu quatre petits, respect. Or, malgré les mouvements de la rame, ne pas dire : « Accrochez-vous », parce qu’elle se fâche en disant qu’elle veut parler… Évidemment. Voir cette publication sur Instagram Jour 2 #montreal...

Le prix Fleury-Mesplet 2018 salue l'action de la Fondation pour l’alphabétisation #SALONLIVREMTL18 - Le prix Fleury-Mesplet, décerné chaque année à une personne, un organisme ou une compagnie qui, par son action, contribue au progrès de l’édition québécoise, est décerné en 2018 à un organisme qui depuis deux décennies travaille à ce que le livre et la lecture soient au cœur de la vie des québécois et des québécoises de tous les âges, La Fondation pour l'alphabétisation. remise du prix Madame Gilda Routy, présidente du Salon du livre de Montréal, annonce avec grand plaisir que le lauréat du prix Fleury-Mesplet 2018 est la...

Autour d’une communauté d’amoureux du livre et de la lecture, le rôle du Salon du livre de Montréal est de promouvoir et de valoriser le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société québécoise. Il veut faire connaître et partager la diversité de la production éditoriale régionale, nationale et internationale, ainsi que ses créateurs et artisans.Rencontres d’auteurs, d’éditeurs et d’artisans des métiers du livre, rencontres de lecteurs de tous âges aussi, et surtout, rencontres des idées et des points de vue sur le monde et la société : cette édition était dense. Avec pour projet de favoriser ces rencontres grâce à une programmation riche et éclatée, voilà le défi que s’est lancé le SLM, et c’est l’invitation qu’il avait adressée à tous ceux et celles qui ont à cœur le livre et la lecture.Retrouvez l'ensemble des articles et reportags réalisés, en direct de Montréal.