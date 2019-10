Salon du livre de Montréal 2019 : Se raconter

Enki Bilal et Antonine Maillet parmi les 8 invités du salon de Montréal 2019 Comme chaque année, le Salon du livre de Montréal, qui se tiendra du 20 au 25 novembre 2019, fait place nette pour huit auteurs invités d’honneur. Une sélection des plus éclectiques cette année encore, où se mêlent récits, bande dessinée, romans et essais, entre autres. Huit auteurs, huit univers, qui ont progressivement été dévoilés sur les réseaux sociaux du Salon du livre, seront donc à l’honneur cette année. Il s’agit de Fanny Britt, Tristan Demers, Andrée Poulin Jean-Paul Daoust, Enki Bilal, Sheila Watt-Cloutier, Webster et Antonine...

La visibilité, “cet argument bidon” pour ne pas rémunérer les auteurs Elles et ils sont plus de 160 à avoir apposé leur nom à une analyse cinglante : des autrices et des auteurs, qui protestent contre le « travail gratuit » qu’on leur propose. Relayée par l’UNEQ, cette Déclaration découle « d’un ras-le-bol, d’une grande fatigue, sentiment d’exaspération ». ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration) Amplement partagé, ce constat décortique méticuleusement de « l’insulte à l’injure », tout ce que la profession subit quotidiennement. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’attaquer les autres...

Le Salon du livre de Montréal ouvre un espace dédié au livre audio Devenu un objet éditorial de premier ordre partout dans le monde, le livre audio s'invite logiquement dans les foires du livre, qu'elles soient professionnelles ou ouvertes au grand public. Après Londres, Francfort ou Paris, le Salon du livre de Montréal annonce à présent la création d'un espace « en partie » dédié au format. L'entreprise Vues et Voix, spécialisée dans la création de livres audio, est partenaire du salon pour cet espace. Le Salon du livre de Montréal (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) « De nombreuses activités seront présentées dans l’espace occupé...

L'offre et la proximité guident les achats de livres des Canadiens Où les Canadiens se fournissent-ils en livres ? Et quelles sont leurs motivations pour choisir tel revendeur plutôt qu'un autre ? Voici quelques-unes des questions qui motivent le rapport annuel de BookNet Canada : celui-ci fournit des éléments statistiques qui permettent de constater que la proximité et l'attractivité de l'offre priment toujours largement sur des frais de port attractifs, au moment du choix d'un point de vente... Librairie Le Port de tête, à Montréal (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Les données de ce rapport 2018 ont été...

Le conseil d'administration du Salon du livre de Montréal se renouvelle La Corporation du Salon du livre de Montréal tenait son Assemblée générale ce 22 mai, avec la perspective d’une manifestation revisitée et en pleine mutation. C’est ainsi un vent de changement qui souffle sur la manifestation québécoise, avec l’arrivée de huit nouveaux membres qui entrent dans la Corporation. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Cette année, six postes étaient à pourvoir au conseil d’administration. Après un processus de mise en candidature et une élection, en voici la nouvelle composition : Comité exécutif Présidente Gilda...

Salon du livre de Montréal : une place spéciale pour la littérature jeunesse L’inscription pour soumettre les candidatures des créatrices et des créateurs pour la sélection des invités d’honneur au Salon du livre de Montréal est officiellement lancée. La prochaine édition du SDLM se tiendra du 20 au 25 novembre 2019 à Place Bonaventure. En attendant, les organisateurs ouvrent, et jusqu’au 4 juin, les inscriptions. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Pour l’édition 2019, la thématique principale sera « Se raconter », indique-t-on. « Se raconter soi-même, se raconter les uns les autres, se raconter des histoires. Se raconter, c’est...

France et Québec, plus proches que jamais ? Dans un effort de collaboration transatlantique, France et Québec travailleront main dans la main, pour la promotion des contenus culturels en ligne. Une approche qui découle manifestement de la lutte contre la suprématie des plateformes et de leurs recommandations machinales — littéralement et dans tous les sens. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (salon du livre de Montréal, photo d'illustration) Fruit de la réflexion commune entre la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy et Franck Riester, son homologue français, une mission est amorcée, sur la...

Profiter de plus de lieux de lecture et de détente, ce sera le mot d’ordre pour 2019, avec de nouvelles animations — que ce soit autour de la jeunesse ou des nouvelles technologies. Pour ce qui est des plus jeunes, la Matinée des petits sera un projet pilote proposant d’accueillir 1000 enfants de 4 et 5 ans, le vendredi matin, pour leur faire parcourir les lieux, et découvrir des animations dédiées.Pour se mêler à la ville, le salon invite des quartiers de la cité à se faire connaître auprès des Montréalais — celui de Saint-Michel ouvrira le bal. Et en 2019, l’Ukraine, sa littérature et ses créateurs seront accueillis tout particulièrement.Notons qu’une programmation professionnelle se dessine avec plusieurs sujets d’actualité évoqués : Le livre audio vu par les éditeur·rice·s, La place du roman québécois par rapport aux autres offres culturelles en 2019, Littérature québécoise : où en est l’égalité hommes-femmes ? ou encore Vivre la diversité — Pour en finir avec le clivage eux/nous.La journée du mercredi sera gratuite de nouveau, et ActuaLitté sera en direct de cette manifestation, pour arpenter les allées et se rendre à la rencontre des professionnels présents.photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0