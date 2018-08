Salon du livre de Paris 2018 : Young Adult, polar et auteurs

La dernière édition du salon Livre Paris, qui se tient porte de Versailles, a fermé ses portes le 19 mars. Une édition qui avait débuté sur une vive polémique autour de la rémunération des auteurs, et qui se conclut sur le froid glacial qui a régné durant la manifestation.



ActuaLitté le soulignait : de #PayeTonAuteur, on passe à #PayeTonChauffage. Mais heureusement, quelques beaux moments étaient au rendez-vous. De celles qui parviennent même à vous réchauffer le coeur, quand le corps est transi. #Gniarfffff

Dans ce grand dossier, vous pourrez retrouver toutes les interviews, conférences, rencontres et autres temps forts du salon du livre de Paris, que la rédaction a couverts, recouverts, découverts... Et bien entendu, des confidences, des analyses sur le marché du livre, en France, et à l'étranger.



Par ces billets, vous aurez l'occasion de revivre le Salon du livre de Paris, comme si vous y êtiez – et d'ordinaire, celles et ceux qui y sont n'en voient d'ailleurs pas grand-chose.



Excellentes lectures !