Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2017

Le livre jeunesse représente en France 364 M€ de chi re d’affaires, sur l’année 2016, soit +5,2 % de croissance par rapport à l’an passé, et un total de 13,5 % de parts de marché, sur l’ensemble du secteur du livre. Avec 77 M d’exemplaires vendus, on en conclut qu’un livre sur 5 vendu est un livre jeunesse. Depuis 2000, la production de titres jeunesse à l’unité a doublé : 8 350 en 2000 contre 16 521 en 2016.

« Complice privilégié des temps de l’enfance, le livre de jeunesse, s’il est intemporel dans son rôle, se réinvente à l’envi au l des générations. Et le Salon qui porte son nom bouge avec lui, épouse et travaille ses mouvements », explique Sylvie Vassallo, directrice du salon du livre et de la presse jeunesse qui se déroule chaque année à Montreuil.

L’une des spécificités de la littérature jeunesse est sans doute sa capacité à représenter, à raconter, à parler de et à l’enfance et l’adolescence, aussi bien dans les registres du réel que de l’imaginaire. Si ces représentations peuvent offrir aux enfants une vision d’eux-mêmes, une mise en abîme, un miroir, elles se nourrissent aussi des inspirations et des regards sensibles, complices, attentifs, humoristiques, d’auteurs et d’illustrateurs qui, pour beaucoup, investissent une certaine part de leur enfance.

« Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté » disait Baudelaire. Avec ce thème, le Salon invite le public à un voyage dans les royaumes de l’enfance en empruntant les chemins tracés par les plus grands auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse.





La Réunion : dynamisme, bilinguisme, illettrisme C’est une île de l’océan Indien distante de 9400 kilomètres de la France métropolitaine. Tantôt, elle lui ressemble et tantôt, elle s’en distingue. Comme en métropole, le réseau des médiathèques y est bien développé, chacune des 24 communes de l’île en étant équipée. Et comme en métropole, les adolescents ne les fréquentent guère. Comme en métropole, on y trouve deux grosses librairies qui comptent au palmarès national de la profession. Comme en métropole, les éditeurs locaux écoulent des tirages de 1000 à 2000 exemplaires. ActuaLitté, CC BY...

François Hollande boucle une tournée de 46 dédicaces pour son livre On ignore quelles leçons l’ancien président aura tirées de sa tournée, mais François Hollande a décidé de mettre un terme à son grand tour des librairies françaises. Et en bon patriote, laisse le soin aux cyclistes d’accaparer l’attention avec leur tour de France. Solidarité sainte de la corporation... avec Antoine Gallimard et Vincent Montagne - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Selon les chiffres communiqués, l’ancien locataire de l’Élysée aura brassé 21.000 personnes à travers 56 villes de France. Un voyage de trois mois non-stop ou presque, qui...

Un salon BD pour Paris au Grand Palais : vent de panique à Angoulême La température grimpe à Angoulême, et c’est Paris qui fait monter la moutarde au nez. Après des années houleuses, le festival de la BD vient enfin d’instaurer une pax romana, et s’apprête à repartir. Pourtant, un coup inattendu porté dans la fourmilière agite, et inquiète. Les éditeurs voudraient-ils concurrencer Angoulême, depuis la capitale ? yves Tennevin, CC BY SA 2.0 Il fallait être vigilant pour remarquer dans Sud Ouest cet entrefilet, une réaction du président du Grand Angoulême et maire de La Couronne, Jean-François Dauré. Il dénonce...

Frais de sécurité : les festivals sont devenus “la vache à lait de l’État” « Le ministre de l’Intérieur, Monsieur Collomb, fait payer aux festivals de France et de Navarre, le remboursement de frais de sécurité de plus en plus hallucinants en termes de montants ! » L’indignation de Jack Lang était à la mesure d’une terrible réalité : aujourd’hui, la sécurité d’une manifestation coûte. Cher. Parfois au point de plomber les finances... FIBD d’Angoulême Le sujet qu’évoquait l’ex-ministre de la Culture portait avant tout sur les manifestations musicales et spécifiquement les Eurockéennes. Et pourtant, la réalité...

France : les éditeurs inaugureront un salon du livre audio en 2019 Le format que l’on ne voyait qu’à l’aune d’un album — comme nos anciens CD musicaux — s’est fortement modernisé : la numérisation est passée par là. Et par conséquent, « la croissance est avérée et spectaculaire », affirme Paule du Bouchet. Paule du Bouchet - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Présidente de la commission livre audio du SNE et responsable du département Musique de Gallimard Jeunesse et de la collection de livres lus Écoutez lire, elle présent quelques éléments pour mesurer cette embellie. Mais surtout, des questions pour...

Bookstock Village : le lien entre livres et enfants, au coeur de tout #SalTo18 — Immense espace de quelque 5000 m2, le Bookstock Village est la fierté du salon. Aucune maison d’édition n’y est strictement présente, et pourtant des centaines de livres sont vendus, chaque jour. Ce lieu assez unique en son genre est un passage obligatoire pour les familles, et privilégié pour les enseignants. Rencontre avec Maria-Giulia Brizio, qui le fait vivre depuis trois ans maintenant. Le Bookstock Village est un espace consacré à la jeunesse : on y trouve exposition, laboratoires littéraires d’expérimentations diverses et variées,...

Émergences : concours de nouvelles pour auteurs jeunesse débutants La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse lance, le 17 avril 2018, le concours de nouvelles émergences ! avec un premier appel à participation, adressé à tous les auteurs et autrices jeunesse débutants ou en voie de professionnalisation. À la clé de ce concours, l’édition d’un recueil réunissant les nouvelles lauréates, des journées de formation pour leurs auteurs et autrices, des rencontres privilégiées avec des éditeurs et des éditrices, et la création, début 2019, d’un spectacle théâtral à partir de ce travail littéraire. émergences...