Stan Lee, la géniale incarnation de la maison Marvel

Ayant grandi dans le Bronx, sur University Avenue, entre Brandt Place et West 176th Street, Stan Lee est un enfant de New York, éminemment. Pour cette raison, et en hommage à son œuvre, le Conseil de la ville a décidé de rebaptiser une rue du nom de l’icône de Marvel. Barry Mulling, CC BY SA 2.0 Dans le cadre d’un projet de loi qui propose de renommer 85 rues, pour rendre différents hommages, le New York City Council a approuvé un changement pour University Avenue. Un tronçon de cette rue sera désormais connu comme la Stan Lee Way. La section est celle du...