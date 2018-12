Street art, fresques, tags : des livres au détour des rues

Street art : calendrier, bestiaire et agenda... les rues ne sont pas sures Avez-vous déjà écarquillé les yeux, face à une représentation murale tonitruante ? Une réalisation qui scotche durant quelques instants, fascinante de détails, fourmillante de référence, d’humour, de gravité, parcourue par un message politique, social... Le street art, c’est cette manie que des artistes ont de recolorer nos villes. Avec un talent qui méritait bien quelques titres... ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Commençons par préparer doucement l’année à venir : 12 mois de bonheur et d’emmerdes, l’un ne va pas sans les autres, 2019 s’annonce... et...

Les droits de l'Homme fêtent leurs 70 ans au musée de l'Homme La nouvelle saison En droits ! du Musée de l'Homme fête les soixante-dix ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, signée au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948. Pour l'occasion, le musée organise des expositions de photographie, de street art, d’histoire et des performances théâtrales. Du 8 décembre 2018 au 30 juin 2019, onze artistes sont conviés au musée de l’Homme pour représenter, à leur manière, neuf articles considérés comme majeurs pour la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Migration, éducation et liberté...

Le livre de la vie : une gigantesque fresque sur l’innocence de l’enfance STREET ART – C’est à l’ouest de Lisbonne, dans la station balnéaire de Cascais, que Mario Belém s’est installé le mois dernier. L’artiste portugais a passé plusieurs jours à travailler sur une façade d'un immeuble, pour réaliser cette peinture murale. Baptisée Livro da láife – Le livre de la vie – cette œuvre a été réalisée dans le cadre de l’Infinito Street Art Festival, édition 2018. Elle représente tant l’innocence de l’enfance que ses rêves et ses espoirs – tout ce que l’on voudrait conserver une fois adulte. Une...

Huberty & Breyne, un nouvel espace d'exposition à Bruxelles Les galeristes Alain Huberty et Marc Breyne, spécialisés dans le domaine de la bande dessinée, annoncent l'ouverture d'un nouvel espace d'exposition à Bruxelles, Place du Châtelain, à Ixelles. 1000 m2 seront entièrement consacrés au 9e Art, avec une exposition inaugurale de Midam, le créateur de Kid Paddle. Ce nouvel espace, inauguré le 7 septembre 2018, aura pour vocation d'accueillir différents types d'événements : solo shows, expositions collectives, lancements d’albums, performances ou encore résidences d’artistes… « L’ouverture de cet espace...

Lithographie : J'irai Bit-coiner sur vos tombes, vision champêtre par Ludo Print Them All investit une nouvelle fois les locaux d'IDEM, la plus vieille imprimerie de Paris. Maison d’édition de lithographies d’œuvre d’art d’artistes contemporains, elle met en avant les travaux de voix engagées comme celle de l’artiste parisien Ludo. Il délaisse cette fois les murs des capitales internationales, les peintures murales et le collage pour réaliser « R.I.P. Banking system ». Avec sa lithographie entièrement réalisée à la main en 4 couleurs préparées pour l'occasion, l’artiste tend à livrer sur le papier sa vision de la...

JR t'invite à poser avec ton livre préféré dans une librairie Taper la pose avec son livre préféré, c'est ce que propose la Librairie du Parc/Actes Sud dans le cadre du projet d'art participatif Inside Out de JR. Les photographies du street artiste seront ensuite affichées dans Paris. Et cela, le 8 juin, dans le cadre de la quatrième édition du Pari des Librairies, la manifestation festive des libraires indépendantes parisiennes. « Artiviste » mondialement connu, le français JR tire le portrait d’anonymes et affiche les photographies sur les murs, dans la rue, à l’image de ce documentaire sorti en 2017,...

Visages de Scampia : dans le terrible bas-fond de Naples, l'espoir La galerie Gallimard accueille une splendide exposition de photographies. Réalisées par Davide Cerullo, elles illustrent les Visages de Scampia, quartier situé dans la banlieue de Naples. On y retrouve également des dessins et photographies d’Ernest Pignon-Ernest, déclinant son propre street art. Davide Cerullo - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Alors qu’il partait sur les traces de Pasolini, à l’occasion des 40 ans de la mort du réalisateur, l’artiste plasticien ressentait un manque. « J’ai parcouru l’Italie, mais je n’avais pas encore trouvé les...

27 ans, toujours curieuse, la revue Dada refait l'histoire de l'art Parce que l'art n'a pas d'âge et s'affranchit sans peine du temps, la revue Dada s'adresse aux lecteurs de 8 ans et plus, pour leur faire découvrir ou redécouvrir un artiste, un thème, une période particulière de l'histoire des arts visuels. Créée en 1991, la revue a été reprise il y a 10 ans par Antoine Ullmann, directeur général des éditions Arola et directeur de publication de Dada. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) En 2003, la revue Dada se retrouve soudain intégrée au groupe Média Participations, après le rachat par Fleurus des éditions Mango, que le titre...

On considère qu’il fit ses premiers pas dans les années 60 avec les premières peintures de Gérard Zlotykamien, plasticien français. Avec Daniel Buren et Ernest Pignon-Esrnest, il incarne l’un des précurseurs de cette expression artistique urbaine.Et depuis... les styles ont pris toutes les formes possibles et imaginables : aménageant les espaces publics pour les intégrer à leurs créations, ou s’appuyant sur des murs, bouches à incendie, panneaux de signalisation, les artistes collent, dessinent, peignent, recouvrent...Avec la créativité pour seule limite. Dans l’édition, le street art s’est taillé une part significative, donnant lieu à la parution de beaux livres, ou encore d’agendas, plus consensuels. Mais toujours spectaculaires. Dans ce dossier, retreouvez tous les articles, entretiens et rencontres autour de cette redéfinition des lieux et des bâtiments.photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0