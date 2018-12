Télécharger gratuitement des livres numériques

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Télécharger les livres de Gustave Flaubert De Madame Bovary à L'Éducation sentimentale, en passant par Salammbô, Gustave Flaubert est un auteur lu et relu, au rang des maitres de la littérature française. Le format numérique et le domaine public vous permettront malgré tout de découvrir des œuvres moins connues, comme La Tentation de saint Antoine ou Bouvard et Pécuchet... Ou de redécouvrir les classiques de Flaubert. Gustave Flaubert, photographié par Nadar Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket, EPUB, PDF, Word et autres. Romans : Mémoires...

Adilibre et LEA Reader : le doublet numérique d'Albin Michel Le distributeur de livres numériques Adilibre, se voit confier la responsabilité des ebooks de la maison. Après une période d’expérimentation fructueuse, indique-t-on, avec les ouvrages scolaires et pratiques, la distribution numérique pour Albin Michel démarrera ce 28 novembre. Et avec, une autre bonne nouvelle, pour la gestion des droits numériques. Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : filiale d’Albin Michel, Adilibre prend donc la main sur la distribution numérique du catalogue. En mars prochain, ce sera l’ensemble des maisons du groupe qui...

Télécharger les livres de Jack London Jack London (1876 – 1916) incarne aujourd'hui un certain idéal de l'écrivain voyageur et aventurier. Vagabond, chercheur d'or, ouvrier dans une centrale électrique, reporter de guerre en Corée et finalement écrivain, London a mis ses multiples vies dans ses nombreux écrits. Retrouvez ci-dessous les ouvrages de Jack London à télécharger gratuitement, grâce au domaine public. Jack London et son épouse, Charmian London (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket, EPUB, PDF, Word et...

Des centaines de livres jeunesse à télécharger gratuitement La lecture est un moment de complicité avec les plus petits, mais aussi un moyen d’apprentissage pour les plus grands. Pourquoi ne pas opter pour des ebooks plutôt que des livres papier pour éviter à votre bibliothèque de déborder ? Lettres Numériques vous propose une sélection de plateformes où vous trouverez des histoires pour enfant gratuites et en numérique. "J'ai rien à lire !" – Mindaugas Danys, CC BY SA 2.0 À travers cette sélection de plateformes, vous trouverez des livres pour tous les âges. Des histoires pour vos tout-petits avant le coucher ou...

Fin du piratage pour Oceanofpdf : le site n'est plus en ligne Moins d’un an après son ouverture, le site pirate Oceanofpdf a fait naufrage. La plateforme proposait de nombreux ouvrages disponibles au format PDF ou EPUB en téléchargement illégal. Il avait été repéré au début du mois dernier par de nombreux grands noms de l’édition, comme Philip Pullman, et la sentence n'a pas tardé... charlotte henard, CC, BY SA 2.0 En ligne depuis sept mois, le site fonctionnait à la demande. Les utilisateurs faisaient appel à Oceanofpdf pour avoir accès à des titres « qu’ils ne trouv[ai]ent pas en bibliothèques ou...

Télécharger les livres de Francesco Pétrarque Poète et humaniste, Francesco Pétrarque, mieux connu sous son simple patronyme Pétrarque, a marqué la littérature italienne du XIVe siècle. Le Canzoniere reste son œuvre la plus marquante : dédiée à sa muse Laure, elle inspirera de nombreux poètes des siècles à venir, et aura une influence inégalée sur la poésie lyrique. Il est possible de découvrir la poésie de Pétrarque gratuitement, en téléchargement. Pétrarque peint par Andrea del Castagno, vers 1450 Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket,...

Télécharger les livres de Jean-Jacques Rousseau Figure incontournable de l'autobiographie avec ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau a marqué les lettres du XVIIIe siècle. Le Discours sur les sciences et les arts, celui sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ou encore Du contrat social ont participé à la pensée philosophique, tandis que l'auteur s'est aussi essayé au roman épistolaire. Les œuvres de Rousseau sont à retrouver en téléchargement gratuit. Jean-Jacques Rousseau par Maurice Quentin de la Tour Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats...

Télécharger les livres de Jules Vallès Jules Vallès (1832-1885) reste connu pour ses engagements et ses écrits, les deux restant indissociables : sa trilogie romanesque qui met en scène Jacques Vingtras, avec L'Enfant, Le Bachelier et L'Insurgé, est en réalité autobiographique. Désormais dans le domaine public, son œuvre peut être téléchargée gratuitement. Jules Vallès par Gustave Courbet Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket, EPUB, PDF, Word et autres. Romans : Les Réfractaires, 1865, via Wikisource Le testament d'un blagueur, 1896, via...

Vous avez désespérément besoin de nouvelles lectures, vous souhaitez découvrir ou redécouvrir des classiques de la littérature française ou vous avez tout simplement besoin de remplir votre liseuse électronique de livres numériques ? Grâce au domaine public et aux milliers de passionnés qui travaillent à la numérisation et à la mise en forme des ouvrages, il est possible de télécharger gratuitement de nombreux livres dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans.Si le format EPUB reste celui poussé par l'industrie du livre, il est possible de retrouver sur internet des ouvrages dans les formats PDF, Mobipocket, HTML ou même Word. L'autre avantage des ouvrages du domaine public, outre la qualité des textes et la gratuité, réside dans l'absence de verrous numériques sur les fichiers téléchargés : charger les livres sur une liseuse devrait se faire assez facilement, sans les problèmes induits par les fameux DRM.Flaubert, Maupassant, Zola, Rousseau, Vallès, Hugo, Marivaux, la Comtesse de Ségur, du côté des Français, vous n'aurez que l'embarras du choix... Côté étrangers, relevons notamment Shakespeare, Edgar Allan Poe, Dickens ou encore Jack London.Il n'y en a pas que pour les adultes, puisque certains sites proposent des ressources intéressantes pensées pour les enfants et les plus jeunes.La sélection de livres numériques à télécharger que nous vous proposons vous renverra vers des plateformes comme Ebooks libres et gratuits, Wikisource, la Bibliothèque électronique du Québec et d'autres sites de téléchargement légal de livres numériques libres de droits.