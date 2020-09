Uchronie biographique : les figures littéraires du passé plongées dans un monde moderne

illustration : moritz320 CC 0

Dans une course à rebrousse-temps, ActuaLitté se lance dans une série inédite : les Uchronies biographiques. Grâce à l’apport et la connaissance d’universitaires et chercheurs spécialisés, voici les grandes figures de la littérature emportées dans un autre continuum espace-temps : celui de l’hypothèse qui projette dans un autre monde.Bienvenue dans la « littérature du “et si” », qui cette fois repense et revisite l’existence de figures aujourd’hui devenues des classiques. Au menu, se retrouvera également Arthur Rimbaud, poète, certes, mais bien plus encore. Et même un certain Émile Zola, qui n’aurait peut-être pas boudé les engagements des Anonymous, s’engageant dans le combat anti-spéciste… Et d'autres, évidemment.À travers ces textes, sont interrogées des faces souvent méconnues de ces personnalités littéraires — dont l’œuvre a inconstablement influencé des générations entières. Et si de l’ombre venait une autre lumière, éclairant par le prisme de l’uchronie, ce temps qui n’existe pas, la pensée, les textes et la vie de ces géants ?Chaque vendredi, ActuaLitté vous offre ce moment de réécriture de l’histoire telle qu’enseignée, pour aborder un autre volet. Un passé bien plus vivant qu’on ne l’imaginerait sans ces histoires alternatives…