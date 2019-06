Ventes, production, cessions... Les chiffres de l'édition 2018-2019

Les facilités de commande qu'implique le « 1 clic », la livraison à domicile pour 1 centime, l’économie de temps et d’argent dans un monde qui va toujours plus vite... Autant d'artifices que proposent le tout-puissant Amazon et les autres sites marchands aujourd’hui. Mais au coeur de la rencontre entre le livre et son lecteur, la librairie reste essentielle. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (La manoeuvre, Héloïse Guay de Bellissen et Jérôme Cuvelier - photo d'illustration) Les chiffres du Syndicat national de l’édition sont formels, la librairie de premier niveau...