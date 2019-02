Vois Lis, Voix Là : le podcast de ActuaLitté

PODCAST - Le Mirliton merveilleux : un fantastique récit Pour 2019, ActuaLitté inaugure une série de podcasts consacrés à la lecture. Des albums jeunesse, des romans, des interviews... une émission hebdomadaire, Vois Lis Voix Là, qui viendra enrichir nos colonnes. Pour inaugurer en beauté cette rubrique, voici la chronique d’un splendide album lithographié, paru en 1868, Le Mirliton merveilleux.​​​​​​​ ActuaLitté, CC BY SA 2.0 C’est un conte, c’est un cap, qu’en dire ? Une péninsule peut-être ? Bien plus : mis en couleur à la main, récit merveilleux, univers fantastique, ce livre représente...

Bourreau et victime : la goûteuse d'Hitler, complice du nazisme ROMAN HISTORIQUE / PODCAST – Trois fois par jour, avaler la nourriture destinée à un autre, déglutir et attendre… attendre que le possible poison fasse effet, et mourir. Ou survivre. Jusqu’à la prochaine bouchée, jusqu’au prochain aliment qui contiendrait un élément mortel. L’histoire véritable de Margot Wölk, devenue sous la plume de Rosella Postorino, Rosa Sauer : être goûteuse d’Hitler. Il faut revenir au récit que Margot Wölk, à l’âge de 96 ans, produisit dans la presse. À la caserne de Karusendorf, elle travaillait pour le Fürher : chargée,...

Vois Lis, Voix Là, de son petit nom, sera le rendez-vous hebdomadaire – vraisemblablement le mercredi, mais allez savoir ce qui peut se passer... – de baladodiffusion, par ActuaLitté.D’ailleurs, il est même possible que l’on décide de réaliser plusieurs diffusions par semaine. Allez savoir. Nous espérons aussi que, tant pour les auteurs conviés, que pour les libraires qui en profiteront, ce sera un outil à même de promouvoir le travail de chacun.L’objectif reste modeste : donner à entendre, pour celles et ceux qui n’ont pas envie de prendre le temps de lire, des contenus différents, des chroniques qui avaient plus de vie en format audio. Et surtout, qu’il soit possible d’accompagner dans ces nouveaux usages, pour s’adapter à la mobilité de chacun.Retrouver les podcast et émissions de Vois Lis Voix Là sur :Et d'autres arriveront.En revanche, ne nous attendez pas trop sur Audible...