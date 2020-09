Résumé du livre

Un manifeste politique de la militante féministe et écologiste Vandana Shiva qui encourage chacun et chacune d’entre nous à reprendre le pouvoir aux 1% les plus riches de la planète et aux multinationales. Une invitation à former une seule et même communauté terrienne, une humanité unie autour des valeurs démocratiques de partage et de solidarité.Pauvreté et malnutrition généralisées, crise migratoire, creusement des inégalités tant économiques que sociales, polarisation du monde... Telle est notre réalité quotidienne, alors que 1