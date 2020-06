Résumé du livre

Léna est une jeune adolescente quand survient la catastrophe de Tchernobyl.Condamnée à fuir loin de son pays natal, elle y laisse toute sa vie, son entourage, ses camarades et surtout son amour : Ivan. Arrachée à sa terre et perdue au milieu d’un océan de questions sans réponses, elle tentera de trouver un sens à sa nouvelle vie. En France, elle devra tout réapprendre, s’adapter à son nouveau pays avec sa langue et ses coutumes, loin de tout ce qu’elle a pu connaître... Mais son passé et ses sentiments ne cessent de la hanter, si bien qu’un retour à ses racines semble inéluctable.Alexandra Koszelyk est née en 1976. Elle enseigne, en collège, le français, le latin et le grec ancien.