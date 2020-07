Résumé du livre

Quand il avait laissé cette lettre pour Mathilde à l'hôtel La Pomme d'Eve, il n'imaginait pas que, vingt ans plus tard, ils vivraient toujours ensemble.Ce matin, il s'en va. Sur la table, juste un mot, avant le départ vers Cadaqués. Alice la conteuse sera-t-elle au rendez-vous ? Un pari risqué où son avenir va se jouer. Une route qui suit le bord de mer, un voyage où le présent s'enchaîne aux souvenirs, où l'univers de l'art côtoie celui des contes, où l'amour se confronte au temps.Après des études de psychologie, Myriam Saligari a enseigné pendant une vingtaine d’années. Aujourd’hui, elle se consacre aux élèves en difficulté, toujours pour l’Éducation nationale. Ses premiers écrits sont des ouvrages et articles professionnels. Elle écrit aujourd’hui des romans. Son premier titre, Il était temps, a reçu le Prix première chance à l’écriture. Après La Pomme d’Ève, elle présente aujourd’hui le second volet sur le thème du désir, de l’amour et de l’art. Si l’on retrouve dans Au bout du conte les personnages principaux de La Pomme d’Ève, les deux romans peuvent être lus indépendamment.