Résumé du livre

Le récit hors-norme d’une traversée de l’Amazone à bord d’un trois-mâts de légende. Un tour du monde en 12 étapes, effectué à bord de La Boudeuse, un trois-mâts goélette, à la rencontre de peuples uniquement accessibles par voie d’eau. Patrice Franceschi, capitaine et initiateur du projet, a successivement embarqué 12 écrivains pour l’accompagner dans cette découverte des « peuples de l’eau ».Après une traversée de l’Atlantique-Sud, le trois-mâts goélette La Boudeuse remonte l’Amazone sur trois mille kilomètres et, par ses affluents, rejoint la Colombie.Cinq des membres de l’expédition s’enfoncent en pirogue dans la jungle pour rejoindre un village d’Indiens, dont certains, les Yuhup, sont récemment sédentarisés. L’équipe séjourne un mois parmi ces Indiens et en partage la vie quotidienne, relatée dans ce livre.La longue remontée du fleuve ressemble à une remontée dans le temps. Gérard Chaliand évoque, à la faveur de cette aventure contemporaine, la prise de possession du Brésil et les premières descentes épiques de l’Amazone menées par les Espagnols Orellana et Aguirre.Retrouvez ce livre dans les nouveautés poche de la collection Aventure chez Points.Avec Aux confins de l’Eldorado, Gérard Chaliand est le premier à livrer son carnet de bord.Voyageur et poète, écrivain politique, il s’est toujours tenu à l’écart des chemins balisés. Passionné de géopolitique et de stratégie, il sait les enjeux du monde et ce qui menace les terres reculées. Il a notamment publié, aux côtés de Patrice Franceschi et Jean-Claude Guilbert, De l’esprit d’aventure, disponible en Points.