Résumé du livre

" Yaoundé, c'était sa part sauvage et libre, ses années heureuses, là où résidait sa force et sa joie. " Constance et Ruben étaient inséparables. Ils habitaient l'un en face de l'autre, fréquentaient la même école primaire, jouaient ensemble dans les rues de Yaoundé. Mais une nuit leur monde s'est effondré. Ils avaient 9 ans. Cette nuit-là, Catherine, la mère de Constance, a pris un taxi vers une destination inconnue. Personne ne l'a plus revue.Le temps a passé. Constance et Ruben vivent loin l'un de l'autre mais ils sont liés à jamais par le souvenir de leur enfance et les mêmes questions : Quel est le secret de cette disparition ? Qui était Catherine ?Cette inconnue raconte un combat et un amour cachés, des vies bouleversées entre la France et le Cameroun, des hommes et des femmes qui cherchent la vérité.